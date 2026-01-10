TRUMP DROHT MIT KRIEG UM GRÖNLAND!

Washington/Nuuk – Jetzt wird es brandgefährlich! Donald Trump lässt im Machtpoker um Grönland jede Zurückhaltung fallen und spricht offen von Zwang und Härte. Der US-Präsident macht klar, dass er nicht mehr auf freundliche Gespräche setzen will, sondern bereit ist, seinen Willen durchzusetzen. Seine Botschaft ist unmissverständlich: Wer sich den Plänen der USA widersetzt, soll den Druck aus Washington zu spüren bekommen. Für viele Beobachter klingt das wie eine offene Drohung an ein ganzes Land.

Trump rechtfertigt seinen Kurs mit der angeblichen Sicherheit der Vereinigten Staaten. In seiner Logik wird Grönland zur strategischen Beute im Kampf der Großmächte. Er zeichnet ein Szenario, in dem fremde Mächte vor der Haustür Amerikas stehen und nur ein hartes Durchgreifen Schlimmeres verhindern könne. Kritiker werfen ihm vor, gezielt Angst zu schüren, um aggressive Schritte zu legitimieren und internationale Regeln einfach beiseitezuschieben.

Die Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Diplomaten sprechen von einer gefährlichen Eskalation, Experten warnen vor einem Tabubruch mit globalen Folgen. Statt Dialog und Respekt vor der Souveränität setzt Trump auf Machtgehabe und Muskelspiele. Grönland wird so zum Symbol einer Politik, die auf Drohung statt Vernunft setzt – und die Welt einen weiteren Schritt näher an einen offenen Konflikt bringt.