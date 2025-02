Trump enthüllt 5 Millionen Dollar „Goldkarte“ für die US-Staatsbürgerschaft

in

Präsident Trump kündigte einen neuen Weg zur US-Staatsbürgerschaft durch eine „Goldkarte“ an, die 5 Millionen Dollar kostet und sich an hochrangige Investoren richtet, die einen erheblichen Beitrag zur Wirtschaft leisten können.

Diese Initiative ersetzt das EB-5 Immigrant Investor Program, das eine Mindestinvestition von 500.000 bis 900.000 Dollar und die Schaffung von 10 Arbeitsplätzen erfordert und wegen Betrugs und Missbrauch kritisiert wurde.

Das neue Programm soll mit strengen Vermessungsprozessen transparenter sein, und seine Einnahmen sollen dazu beitragen, das US-Defizit zu reduzieren, so Handelsminister Howard Lutnick.

Kritiker argumentieren, dass das Goldkartenprogramm ein Pay-to-Play-System schafft, das die Reichen begünstigt und einer rechtlichen und ethischen Prüfung unterzogen werden könnte, ähnlich wie bei früheren Kontroversen wie der Beteiligung der Familie Kushner an EB-5-Investitionen.

Die Ankündigung steht im Einklang mit der breiteren harten Haltung der Trump-Regierung zur Einwanderung, die zu Rechtsstreitigkeiten und öffentlicher Kritik geführt hat, einschließlich der jüngsten Herausforderungen an die Politik zur Staatsbürgerschaft der Geburtenrechte und zu legalen Einwanderungswegen.

Präsident Donald Trump kündigte am Dienstag einen neuen Weg zur Staatsbürgerschaft der Vereinigten Staaten durch eine „Goldkarte“ an, die 5 Millionen Dollar kosten und das bestehende EB-5 Immigrant Investor Program effektiv ersetzen würde.

Die Ankündigung, die während eines Briefings im Oval Office gemacht wurde, markiert eine bedeutende Verschiebung in der Einwanderungspolitik des Landes, insbesondere für wohlhabende Investoren. Der Schritt kommt, da die Trump-Regierung die Einwanderungsregeln weiter verschärft und neue Einnahmequellen erkundet.

Das neue Programm, das von Trump als „so etwas wie eine Green Card, aber auf einem höheren Niveau der Raffinesse“ beschrieben wird, zielt darauf ab, das anzuziehen, was der Präsident „hochrangige Leute“ nannte, die „viel Geld ausgeben, viele Steuern zahlen und viele Menschen beschäftigen“.

Ersatz des EB-5-Programms

Das aktuelle EB-5 Immigrant Investor Program ermöglicht es ausländischen Investoren, den Status eines ständigen Wohnsitzes zu beantragen, wenn sie mindestens 500.000 US-Dollar (oder 900.000 US-Dollar in gezielten Beschäftigungsgebieten) in ein kommerzielles Unternehmen in den Vereinigten Staaten investieren und mindestens 10 Vollzeitarbeitsplätze für US-Arbeiter schaffen oder erhalten. Das Programm wurde jedoch wegen angeblicher Betrugs- und Missbrauchsfälle kritisiert.

Handelsminister Howard Lutnick, der neben dem Präsidenten sprach, beschrieb das EB-5-Programm als „voller Unsinn, Schein und Betrug“. Er fügte hinzu, dass das neue Goldkartenprogramm effektiver und transparenter sein würde, da potenzielle Käufer strengen Durchstrotprozessen durchlaufen würden.

Die Regierung argumentiert, dass das Goldkartenprogramm den Vereinigten Staaten erhebliche wirtschaftliche Vorteile bringen wird. Laut Lutnick wird das Geld aus dem Verkauf dieser Karten verwendet, um das US-Defizit zu verringern.

„Sobald sie gepeicht haben, können Goldkarteninhaber in Amerika investieren und wir können dieses Geld verwenden, um unser Defizit zu reduzieren„, sagte er. Das neue Programm wird jedoch wahrscheinlich mit einer Prüfung und Opposition konfrontiert. Kritiker argumentieren, dass es im Wesentlichen ein Pay-to-Play-System für die Staatsbürgerschaft schafft, das die Reichen begünstigt und gleichzeitig die Einwanderung für weniger wohlhabende Personen erschwert.

Die Ankündigung kommt auch zu einer Zeit, in der die Trump-Regierung für ihre harte Haltung zur Einwanderung stark kritisiert wurde, einschließlich der Versuche, die Staatsbürgerschaft der Geburtenrechte zu beenden und legale Einwanderungswege einzuschränken. (Verwandt: Trump unterzeichnet eine Durchführungsverordnung, die die Gelder der Steuerzahler für illegale Einwanderer stoppt und amerikanischen Bürgern Priorität einräumt.)

Historischer Kontext und Kontroversen

Die Kontroverse um das EB-5-Programm ist nicht neu. Im Jahr 2017 wurde die Familie Kushner, einschließlich Jared Kushner, damals ein leitender Berater des Weißen Hauses, kritisiert, weil sie EB-5-Investitionen in ihren Immobilienprojekten bei wohlhabenden chinesischen Investoren beworben hatte. Dies wurde von einigen als Interessenkonflikt und sogar als „Korruption, schlicht und einfach“ angesehen, so ein ehemaliger Ethikanwalt des Weißen Hauses unter George W. Busch.

In der Zwischenzeit wirft das neue Goldkartenprogramm ähnliche ethische Bedenken auf, insbesondere angesichts des allgemeinen Ansatzes der Regierung in Bezug auf die Einwanderung. Die Trump-Regierung war in Rechtsstreitigkeiten um ihre „strenge“ Einwanderungspolitik verwickelt, darunter ein kürzliches Urteil eines Berufungsgerichts, das den Antrag der Regierung ablehnte, die Anordnung eines unteren Gerichts auszusetzen, die eine Durchführungsverordnung zur Beendigung der Geburtenrechtsbürgerschaft blockierte.

Die Einführung der 5-Millionen-Dollar-Goldkarte durch die Trump-Regierung stellt einen kühnen Schritt in der US-Einwanderungspolitik dar. Während die Regierung behauptet, dass es wirtschaftliche Vorteile bringen und das Defizit reduzieren wird, argumentieren Kritiker, dass es die Grundsätze der Fairness und Gerechtigkeit im Einwanderungssystem untergräbt. Im Laufe des Programms wird es wahrscheinlich mit intensiven Kontrollen und rechtlichen Herausforderungen konfrontiert, was die breiteren Debatten über Einwanderung und Wirtschaftspolitik in den Vereinigten Staaten widerspiegelt.

