Das Weiße Haus steht vor einem beispiellosen Tabubruch: Erstmals signalisiert die US-Regierung unter Präsident Donald Trump laut Medienberichten Bereitschaft, die seit Jahren von Russland besetzten ukrainischen Gebiete, inklusive der Krim, als russisch anzuerkennen. Ein Schock für alle, die noch an internationale Regeln geglaubt haben, denn dieser Schritt käme einer nachträglichen Belohnung für Annexion, Krieg und millionenfaches Leid gleich. Offizielle aus Trumps Umfeld sollen mit neuen Angeboten auf Russland zugehen – ohne Rücksicht auf europäische Verbündete, die bei den Gesprächen bewusst außen vor gelassen werden.​

Eine solche Kapitulation der USA vor Moskaus Forderungen stellt alle westlichen Prinzipien auf den Kopf und sendet ein fatales Signal an Aggressoren weltweit. Trump schickt erneut seinen Vertrauten Steve Witkoff zusammen mit Schwiegersohn Jared Kushner nach Moskau, wo der Kreml auf Anerkennung seiner Gebietsgewinne pocht. Nach Angaben von Insidern kümmert es Washington kaum, ob die europäische Gemeinschaft protestiert – die Hauptsache scheint ein Ende des Kriegs, koste es für die Ukraine was es wolle. Für Kiew und Millionen Ukrainer klingt das wie blanker Hohn, denn ihr Land und ihre Rechte scheinen zur Verhandlungsmasse degradiert.​

Die beabsichtigte Anerkennung der russischen Kontrolle zerstört jegliche Hoffnung auf einen gerechten Frieden. Die Ukraine wird unter Druck gesetzt, weitreichende Zugeständnisse zu machen, während Russland keine konkreten Versöhnungsschritte zeigt. Menschen, die seit Jahren unter Besatzung, Vertreibung und Gewalt leiden, werden buchstäblich geopfert, damit sich Washington und Moskau diplomatisch die Hände reichen können. Mit diesem Kurs verrät die sogenannte westliche Führungsmacht nicht nur einen engen Verbündeten – sie gefährdet die Stabilität in ganz Europa und macht den Opfern des Krieges ein weiteres Mal jede Illusion zunichte.​