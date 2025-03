Trump ordnet ein 30-tägiges Einfrieren von staatlichen Kreditkarten an, um 40 Milliarden Dollar an Ausgaben zu bewältigen

Präsident Trump hat die staatlichen Kreditkarten für 30 Tage eingefroren, um verschwenderische Ausgaben einzudämmen, nachdem 40 Milliarden Dollar an steuerfinanzierten Transaktionen aufgedeckt wurden.

Ausnahmen gelten für kritische Dienstleistungen wie Katastrophenhilfe, wobei die Leiter der Agenturen die Berechtigung bestimmen.

Das Einfrieren ist Teil der Kosteneffizienz-Initiative von DOGE, die von Elon Musk geleitet wird und darauf abzielt, über ein Jahrzehnt hinweg 1 Billion Dollar an Staatsabfällen einzusparen.

Agenturen müssen zentralisierte Systeme entwickeln, um Zahlungen zu verfolgen und zu rechtfertigen und Transparenz und Rechenschaftspflicht zu gewährleisten.

Der Schritt zielt auf den Missbrauch von 4,6 Millionen staatlichen Kreditkarten ab, die die Zahl der Bundesangestellten überstiegen und mit fragwürdigen Ausgaben in Verbindung gebracht wurden.

Präsident Donald Trump erließ am Mittwoch eine Durchführungsverordnung, die die Verwendung von von der Regierung ausgestellten Kreditkarten für 30 Tage einfriert. Das Einfrieren, das Teil der „Cost Efficiency Initiative“ des Department of Government Efficiency (DOGE) ist, zielt darauf ab, verschwenderische Ausgaben einzudämmen und die Rechenschaftspflicht zu erhöhen, nachdem DOGE im letzten Jahr fast 40 Milliarden Dollar an von Steuerzahlern finanzierten Kreditkartentransaktionen aufgedeckt hat. Die Initiative, angeführt von Elon Musk, zielt darauf ab, die Regierungsoperationen zu rationalisieren und Steuergelder zu sparen.

Das Einfrieren gilt für alle Bundesangestellten, mit Ausnahme von kritischen Diensten wie Katastrophenhilfe und Reaktion auf Naturkatastrophen. Die Leiter der Agenturen werden in Absprache mit DOGE feststellen, welche Betriebe für Ausnahmen in Frage kommen. Die Anordnung weist die Behörden auch an, ein zentralisiertes System zur Verfolgung und Rechtfertigung von Zahlungen zu entwickeln und so die Transparenz der Staatsausgaben zu gewährleisten.

Ein 40-Milliarden-Dollar-Weckruf

Die Entscheidung, die Kreditkartennutzung einzufrieren, kommt, nachdem DOGE bekannt gegeben hat, dass die US-Regierung derzeit etwa 4,6 Millionen aktive Kreditkarten oder Konten hat – weit über die Zahl der Bundesangestellten, die bei etwa 3 Millionen liegt. Diese Karten wurden für rund 90 Millionen Transaktionen im Geschäftsjahr 2024 verwendet, was fast 40 Milliarden Dollar an Ausgaben ausmachte.

DOGE, das öffentlich zugängliche Daten der General Services Administration (GSA) zitierte, betonte die Notwendigkeit einer Reform. „DOGE arbeitet mit den Agenturen zusammen, um das Programm zu vereinfachen und die Verwaltungskosten zu senken“, postete die Abteilung letzte Woche auf X. Die Ergebnisse unterstreichen langjährige Bedenken hinsichtlich des Missbrauchs von staatlichen Kreditkarten, die mit Skandalen in Verbindung gebracht wurden, die Gebühren für Unterhaltung für Erwachsene, Luxusmahlzeiten und sogar Lego-Spielzeug beinhalten.

Rationalisierung der Staatsausgaben

Das Einfrieren ist Teil einer umfassenderen Anstrengung der Trump-Regierung und DOGE, Verschwendung, Betrug und Missbrauch bei den Bundesausgaben zu beseitigen. Die Durchführungsverordnung verpflichtet die Behörden auch, bestehende Verträge und Zuschüsse zu überprüfen, mit dem Ziel, Vereinbarungen neu zu verhandeln oder zu kündigen, die nicht mit den Effizienzzielen der Verwaltung übereinstimmen.

Darüber hinaus verpflichtet die Anordnung die Behörden, ein System aufzubauen, um staatlich finanzierte Reisen für nicht wesentliche Zwecke wie Konferenzen zu verfolgen und zu rechtfertigen. Die Leiter der Agenturen müssen sicherstellen, dass die Beamten, die die Reise genehmigen, schriftliche Begründungen für solche Ausgaben vorlegen.

Musk, der DOGE leitet, hat sich verpflichtet, in den nächsten zehn Jahren mindestens 1 Billion Dollar an Staatsabfällen zu reduzieren. Das 30-tägige Einfrieren von Kreditkarten ist ein wichtiger Schritt in Richtung dieses Ziels und signalisiert eine Verpflichtung zur steuerlichen Verantwortung und Transparenz.

Das Einfrieren wurde mit vorsichtigem Optimismus erhalten, wobei viele es als notwendige Maßnahme betrachten, um jahrzehntelange unkontrollierte Ausgaben zu bekämpfen. Indem sie die Verwendung von Kreditkarten ins Visier nehmen – eine häufige Quelle von Missbrauch – senden die Trump-Regierung und DOGE eine klare Botschaft: Steuergelder müssen mit Bedacht ausgegeben werden.

Während die Behörden an der Einführung des neuen Systems arbeiten, wird der Fokus weiterhin darauf stehen, sicherzustellen, dass kritische Dienste nicht unterbrochen werden, während verschwenderische Ausgaben vermieden werden. Das 30-tägige Einfrieren ist nur der Anfang dessen, was eine transformative Anstrengung verspricht, die Regierung effizienter und gegenüber dem amerikanischen Volk rechenschaftspflichtiger zu machen.

Präsident Trumps 30-tägiges Einfrieren von staatlichen Kreditkarten markiert einen bedeutenden Schritt zur Eindämmung verschwenderischer Ausgaben und zur Erhöhung der Transparenz im Bundesbetrieb. Mit der Entdeckung von 40 Milliarden Dollar an Kreditkartentransaktionen durch DOGE im letzten Jahr ist die Notwendigkeit einer Reform klar. Durch die Straffung der Prozesse und die Rechenschaftspflicht der Behörden ergreift die Regierung sinnvolle Maßnahmen, um die Steuergelder zu schützen und sicherzustellen, dass die Staatsausgaben mit den Prioritäten der Nation übereinstimmen. Wenn das Einfrieren in Kraft tritt, werden alle Augen auf DOGE und Bundesbehörden gerichtet sein, um Ergebnisse zu liefern, die der amerikanischen Öffentlichkeit zugute kommen.

Zu den Quellen für diesen Artikel gehören:

NYPost.com

NewsMax.com

FoxNews.com

newstarget.com