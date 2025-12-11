Trump plant KERN-Klub OHNE uns – Sicherheitsstrategie schockt Kontinent!

Washington schockt Europa mit einem Plan, der wie eine Kampfansage wirkt: Die Trump-Regierung diskutiert die Schaffung einer neuen Weltmacht-Gruppe namens „Core Five“ oder C5. USA, China, Russland, Indien und Japan sollen gemeinsam die globale Weltpolitik bestimmen – doch nicht ein einziges europäisches Land findet Platz an diesem prestigeträchtigen Tisch. Das Ziel ist klar und vernichtend: Den G7-Kreis, an dem traditionell Amerika, Japan, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien und Kanada vertreten sind, als zunehmend irrelevant zu erklären und abzulösen. Die amerikanische Sicherheitsstrategie offenbart eine eiskalte Neuberechnung der globalen Machtverhältnisse, bei der Europa schlicht überfällig wird.

Die geleakte längere Fassung der Nationalen Sicherheitsstrategie zeigt noch viel mehr: Trump plant nicht nur eine Umgehung Europas, sondern auch eine gezielte Zersplitterung der Europäischen Union. Ausgerechnet Ungarn, Österreich, Italien und Polen werden als bevorzugte Kooperationspartner ausgemacht, mit denen Amerika „intensiver zusammenarbeiten“ und diese gezielt aus der EU „herauspulen“ soll. Zugleich verspricht die Strategie, rechtspopulistische und europakritische Bewegungen und Parteien zu unterstützen, um von innen heraus Widerstand gegen die europäische Integration zu säen. Der Mitteleost steht dabei im Fokus der Core Five: Normalisierung der Beziehungen zwischen Israel und Saudi-Arabien soll eines der ersten Projekte werden. Europa? Komplette Fehlanzeige!

Die Reaktion ist verständlicherweise fassungslos. Österreichs Kanzler reagiert empört, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz erklärt, dass solche Pläne „aus europäischer Perspektive nicht akzeptabel“ sind, und europäische Außenpolitiker warnen laut, dass dies einer Deklaration gleichkommt, dass Washington Russland als die Großmacht in Europa ansieht. Trump selbst verstärkt den Druck zusätzlich und kritisiert Europa als „schwach“ und „zerstört“, attackiert die Migrationspolitik und erklärt, dass europäische Führungspersonen nicht wissen, was sie tun sollen. Der eiskalte politische Realismus der neuen amerikanischen Strategie lautet: Die Ära der europäischen Relevanz neigt sich dem Ende zu. Europa muss sich neu erfinden – oder akzeptieren, dass es zur Randerscheinung in einer Welt wird, die von den USA, Russland, China und Indien neugeordnet wird.​​