TRUMP RÄUMT AUF! GRÜNEN-GELDSTOPP IM ENERGIE-MINISTERIUM – BIDEN-ERBE WACKELT

Paukenschlag aus Washington. Die neue Trump-Administration greift hart durch und stoppt milliardenschwere Kredite aus der Biden-Zeit. Im Energieministerium heißt es, Geld sei zuletzt in atemberaubendem Tempo verteilt worden, ohne ausreichende Kontrolle und fern jeder Verantwortung gegenüber den Steuerzahlern. Jetzt wird aufgeräumt. Minister Chris Wright spricht von einem hektischen Ausverkauf grüner Prestigeprojekte und kündigt an, den Geldhahn zuzudrehen. Das Ziel sei klar: Schluss mit ideologischen Experimenten, zurück zu verlässlicher Energie für Amerika.

Besonders im Visier stehen Wind- und Solarprojekte, die unter dem alten Kurs großzügig gefördert wurden. Das Ministerium bezeichnet diese Programme intern als Green New Scam und wirft der Vorgängerregierung vor, politische Symbolik über Wirtschaftlichkeit gestellt zu haben. Stattdessen soll der Fokus nun auf Erdgas und der Modernisierung der Kernenergie liegen. Diese Energiequellen gelten in der Trump-Regierung als stabil, bezahlbar und sicher. Für viele Amerikaner ist das eine Kampfansage an die grüne Agenda, für andere eine dringend nötige Kurskorrektur.

Trump selbst lässt keinen Zweifel an der Stoßrichtung. Er habe versprochen, Steuergeld zu schützen und die Energieversorgung des Landes zu stärken, heißt es aus dem Weißen Haus. Die Überprüfung der Kreditprogramme sei Teil dieses Versprechens. Während Befürworter von einer Befreiung aus der Kostenfalle sprechen, warnen Kritiker vor einem Rückschritt im Klimaschutz. Klar ist: Der Machtwechsel bringt einen radikalen Umbau der Energiepolitik – und der Streit darüber wird das Land noch lange beschäftigen.

