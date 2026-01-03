Trump schlägt zu! US-Angriff auf Venezuela – Diktator Maduro in Fesseln!

Caracas/Palm Beach – Explosionen, Feuer, Chaos! In der Nacht zu Samstag erzitterte Venezuelas Hauptstadt Caracas unter dem Donner amerikanischer Kampfjets. Dichte Rauchwolken über den Straßen, brennende Gebäude, Sirenen in Dauerschleife – ein Angriff, der das Land ins Herz trifft. US-Präsident Donald Trump bestätigte persönlich: Die USA haben den venezolanischen Machthaber Nicolás Maduro festgenommen. Der selbst ernannte „Diktator“ soll bei einem verdeckten Einsatz einer amerikanischen Eliteeinheit überwältigt und außer Landes gebracht worden sein. Damit eskaliert ein schwelender Konflikt, den die Welt bislang nur aus Drohungen und Sanktionen kannte.

Während in Caracas das Chaos tobt, feiert Trump seinen Coup auf seiner Plattform „Truth Social“ als „großangelegten Schlag gegen ein Regime der Unterdrückung“. Augenzeugen berichten von minutenlangen Feuergefechten und ohrenbetäubenden Explosionen im Süden der Stadt. Stromausfälle, brennende Militäranlagen, erschütterte Wohnviertel – die Hauptstadt steht still. In sozialen Netzwerken kursieren Videos, die Flammenmeere über Caracas zeigen. Der Schock im Land sitzt tief: Viele wissen nicht, ob der Präsident wirklich gefasst oder auf der Flucht ist. Regierungssprecher sind abgetaucht, das Staatsfernsehen sendet nur noch Wiederholungen.

International sorgt die Nachricht für Fassungslosigkeit – und Angst vor den Folgen. Was bedeutet dieser nächtliche Angriff für Südamerika, für die Weltordnung? War es ein Befreiungsschlag gegen Diktatur oder der Auftakt eines neuen militärischen Flächenbrands? Während Trump sich in Mar-a-Lago auf seine große Ansprache vorbereitet, herrscht auf den Straßen Venezuelas das Gesetz der Stärkeren. Menschen plündern Geschäfte, Militärfahrzeuge patrouillieren – und ein ganzes Land fragt sich: Hat die Supermacht USA soeben ein neues Kapitel in der Geschichte lateinamerikanischer Interventionen aufgeschlagen?