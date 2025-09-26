TRUMP-SCHLAG GEGEN SEINE FEINDE! EX-FBI-CHEF COMEY ANGEKLAGT – DEMOKRATEN SPRECHEN VON RACHEFELDZUG!

Washington – Es ist eine politische Bombe mit maximaler Sprengkraft: Die US-Justiz unter Donald Trump hat Anklage gegen Ex-FBI-Chef James Comey erhoben – und entfacht damit eine der explosivsten Justizschlachten in der Geschichte der Vereinigten Staaten! Die Demokraten sind empört, sprechen offen von einem „rücksichtslosen Rachefeldzug“ des Ex-Präsidenten gegen seine Kritiker und politischen Gegner, während Trumps Umfeld die Maßnahme als „überfälligen Akt der Gerechtigkeit“ feiert. Die Anklage gegen Comey, der in Trumps erster Amtszeit zum Inbegriff des Widerstands innerhalb der Sicherheitsbehörden wurde, soll sich laut Medienberichten auf mehrere Verstöße gegen Dienstgeheimnisse, Amtsmissbrauch und mutmaßlich politisch motivierte Einflussnahmen beziehen – doch Beobachter sind sich einig: Es geht um weit mehr als nur um Paragrafen, es geht um Macht, Vergeltung und ein Land im Dauerkriegszustand mit sich selbst. Comey, der einst Trumps Russland-Verbindungen untersuchte und später unter dramatischen Umständen gefeuert wurde, gilt seit Jahren als Hassfigur in Trumps Lager – nun wird er zur Zielscheibe einer Justiz, die offenbar in den Händen des wiedererstarkten Ex-Präsidenten liegt. Kritiker warnen: Dies sei der nächste Schritt in einer beispiellosen Entdemokratisierung der USA, in der politische Gegner nicht mehr nur diskreditiert, sondern strafrechtlich verfolgt werden. Trump selbst schweigt offiziell zur Anklage, ließ aber über Vertraute durchsickern, man wolle „den Sumpf trockenlegen – bis zum letzten Tropfen“. In den sozialen Netzwerken tobt der Sturm: Während Trumps Anhänger jubeln und Comey als „Vater aller Lügen“ bezeichnen, warnen Demokraten, Juristen und internationale Beobachter vor einem gefährlichen Dammbruch. Wenn ehemalige Spitzenbeamte nun im Nachhinein von politischen Gegnern angeklagt werden, könne das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Justiz irreparabel beschädigt werden. Besonders brisant: Die Anklage kommt nur wenige Monate vor der nächsten Präsidentschaftswahl – und könnte die politische Debatte in den USA endgültig in ein Chaos aus Verschwörung, Gegenschlägen und Misstrauen stürzen. Kommt es zur Verurteilung, drohen Comey jahrelange Haftstrafen. Doch bereits jetzt ist klar: Der Fall wird nicht nur juristisch, sondern vor allem politisch geführt. Ein ehemaliger FBI-Mitarbeiter sprach von einem „Zeichen an alle Beamten: Wer sich Trump in den Weg stellt, wird vernichtet“. Die USA stehen damit vor einer Zerreißprobe, wie sie das Land seit Watergate nicht erlebt hat. Die Demokraten rufen zum Schulterschluss auf, sprechen von politischer Willkür und einem Frontalangriff auf den Rechtsstaat. Doch das Trump-Lager scheint fester entschlossen denn je, mit der Macht der Justiz zurückzuschlagen – gegen alle, die sich in der Vergangenheit gegen den einstigen Präsidenten gestellt haben. Comey ist erst der Anfang, raunen einige – und in Washington herrscht eine eisige Stimmung, als hätte jemand die Regeln der Demokratie neu geschrieben.