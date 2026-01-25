Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!

Beim Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos soll Donald Trump eine Aussage gemacht haben, die weltweit für Aufregung sorgt. In einem vielgeklickten Clip in den sozialen Netzwerken rühmt er seine Impfkampagne Operation Warp Speed und spricht davon, sie sei eine der größten militärischen Leistungen aller Zeiten gewesen. Für eingefleischte Corona Kritiker klingt das wie ein Geständnis, für Experten wie ein brandgefährlicher Sturm aus Eigenlob, Stimmungsmache und Verdrehung der Realität.

Trump liefert damit genau die Worte, auf die ein internationales Netzwerk von Impfgegnern und Verschwörungsideologen seit Jahren gewartet hat. Pharmakologin Sasha Latypova und Wissenschaftsjournalistin Debbie Lerman etwa behaupten, die Corona Pandemie sei keine Gesundheitskrise, sondern eine weltweite militärische Operation eines kriminellen Kartells gewesen, koordiniert von Geheimdiensten und Militärbündnissen wie der Nato. Auch die niederländische Gesundheitsministerin Fleur Agema hatte zuvor für Schlagzeilen gesorgt, als sie im Parlament von militärisch gelenkten Maßnahmen sprach und damit den Verdacht nährte, dass hinter den Entscheidungen im Corona Ausnahmezustand mehr steckte als reine Gesundheitspolitik.

Gesundheitsbehörden, unabhängige Forscher und internationale Organisationen widersprechen solchen Deutungen jedoch deutlich und sehen darin eine gefährliche Verzerrung der Fakten. Die Pandemie wird von der großen Mehrheit der Fachleute als globale Gesundheitskrise durch ein neuartiges Virus eingeordnet, nicht als Kriegsakt eines Schattenkartells. Die umstrittenen Thesen rund um geheime Militärpläne und angeblich unregulierte Impfstoffe gelten in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als unbelegt, werden immer wieder widerlegt und doch von Trump Aussagen nun erneut befeuert, die Misstrauen säen, Wut schüren und den Boden für die nächste Welle radikaler Corona Mythen bereiten.

