Trump setzt 1.500 Militärangehörige ein, um die Sicherheit an der südlichen Grenze zu erhöhen

Präsident Donald Trump hat nach einer zwei Tage nach seiner Amtseinführung unterzeichneten Durchführungsverordnung 1.500 zusätzliche aktive Soldaten an der Grenze zwischen den USA und Mexiko stationiert, um die Sicherheitsbemühungen zu stärken.

Die neuen Truppen werden sich 2.200 bereits dort stationierten Mitarbeitern anschließen, die sich auf Entdeckung, Überwachung, logistische Unterstützung und Luftoperationen konzentrieren und sich gleichzeitig auf Abschiebungsflüge vorbereiten.

Der Einsatz wirft rechtliche und politische Fragen über die inländische Rolle des Militärs auf, da das Posse Comitatus Act aktive Truppen ohne ausdrückliche Genehmigung von der Strafverfolgungsbehörde einschränkt.

Dieser Schritt steht im Einklang mit der umfassenderen Strategie der Regierung, die illegale Einwanderung einzudämmen, trotz des jüngsten Rückgangs der täglichen Grenzübergänge auf zwischen 1.100 und 1.300.

Die Regierung zielt darauf ab, die „vollständige operative Kontrolle“ der Grenze wiederzuerlangen, was Trumps Wahlkampfversprechen widerspiegelt, die illegale Einreise zu stoppen und Einwanderer ohne Papiere abzuschieben.

Die Regierung von Präsident Donald Trump hat weitere 1.500 aktive Mitglieder der Streitkräfte der Vereinigten Staaten angewiesen, die Sicherheitsbemühungen entlang der Grenze des Landes zu Mexiko zu verstärken.

Dieser Einsatz kommt nur zwei Tage nach Trumps Amtseinführung und Unterzeichnung einer Durchführungsverordnung, die eine verstärkte militärische Präsenz an der Grenze zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung und zum Schutz der nationalen Sicherheit vorschreibt.

Die zusätzlichen Truppen werden sich den rund 2.200 aktiven Mitarbeitern anschließen, die bereits an der Grenze als Teil der Joint Task Force-North stationiert sind, einer Operation mit Sitz in El Paso, Texas, die den Zoll- und Grenzschutz (CBP) unterstützt. Diese Kräfte erledigen in erster Linie logistische und administrative Aufgaben wie Dateneingabe, Fahrzeugwartung sowie Erkennungs- und Überwachungsvorgänge. (Verwandt: Trumps Grenzzar fordert die Zusammenarbeit von staatlichen und lokalen Strafverfolgungsbehörden.)

Der neue Einsatz umfasst 500 Militärangehörige des Marine Corps, die aus Camp Pendleton in Kalifornien entnommen wurden, sowie Armeepersonal, Hubschrauberbesatzungen und Geheimdienstanalysten.

Diese Truppen werden sich auf die Verbesserung der Erkennungs- und Überwachungsfähigkeiten konzentrieren, logistische Unterstützung leisten und bei Luftoperationen helfen. Insbesondere wurde das Pentagon auch angewiesen, Militärflugzeuge, einschließlich C-17 und C-130, vorzubereiten, um vom Department of Homeland Security (DHS) geleitete Abschiebungsflüge für über 5.000 in El Paso, Texas, und San Diego, Kalifornien, festgehaltene Migranten zu unterstützen.

Während die unmittelbare Mission dieser Truppen darin besteht, die CBP-Operationen zu unterstützen, wirft ihre Anwesenheit wichtige Fragen über die breitere Rolle des Militärs in der inländischen Sicherheit auf.

Nach dem Posse Comitatus Act ist es aktiven Truppen untersagt, sich ohne ausdrückliche Genehmigung an Strafverfolgungsaktivitäten wie Verhaftungen oder Durchsuchungen zu beteiligen. Dies hat Trump jedoch nicht davon abgehalten, das DHS und das Verteidigungsministerium anzuweisen, zu beurteilen, ob er sich auf das Insurrection Act von 1807 berufen kann – ein Gesetz, das es dem Präsidenten erlaubt, das Militär für die inländische Strafverfolgung einzusetzen – für einen Zeitraum von 90 Tagen, um die Verwendung des Militärs bei inländischen Operationen legal zu machen.

Die Entscheidung, zusätzliche Truppen zu entsenden, spiegelt die umfassende Strategie der Regierung wider, um die illegale Einwanderung einzudämmen und die Grenzsicherheit zu stärken. Während seiner ersten Amtszeit setzte Trump als Reaktion auf eine Migrantenkarawane im Jahr 2018 über 5.000 aktive Soldaten an der Grenze. In ähnlicher Weise entsandte die Regierung des ehemaligen Präsidenten Joe Biden ebenfalls Truppen, um bei den Grenzoperationen zu helfen, was die anhaltenden Herausforderungen hervorhob, mit denen die Bundesbehörden bei der Steuerung der Migrantenströme konfrontiert sind.

Illegale Grenzübertritte sind bereits zurückgegangen

Der derzeitige Einsatz ist Teil einer größeren Anstrengung, um die Belastung der Bundesmittel zu verringern, die durch jahrelange steige Migrantenübergänge ausgedünnt wurden.

Während die Zahl der illegalen Grenzübertritte in letzter Zeit auf zwischen 1.100 und 1.300 pro Tag gesunken ist, ergreift die Regierung proaktive Maßnahmen, um zukünftige Überschwemmungen zu verhindern.

Durch die Erweiterung der Fähigkeiten von CBP werden die zusätzlichen Truppen es der Einwanderungs- und Zollbehörde ermöglichen, ihre Bemühungen auf die Verhaftung von Einwanderern ohne Papiere, die sich bereits in den USA aufhalten, neu zu konzentrieren.

Der Ansatz der Trump-Regierung zur Grenzsicherheit war ein Eckpfeiler ihrer politischen Agenda, wobei Trump geschworen hat, „alle illegalen Einreisen zu stoppen“ und Millionen von Einwanderern ohne Papiere in ihre Herkunftsländer zurückzubringen.

