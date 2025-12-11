TRUMP SPALTET EUROPA! USA-Chef will vier Länder aus der EU-Falle befreien

Die Schockwelle ist angekommen! Amerikas Sicherheitsstrategie offenbart jetzt das ganze Ausmaß von Trumps EU-Umsturz. Nicht nur, dass die USA Europa im Stich lassen – nein, Washington arbeitet aktiv daran, die Union zu zerlegen! Österreich, Ungarn, Italien und Polen sollen dem Papier zufolge ihre Nähe zur EU aufgeben und sich stattdessen Washington anschließen. Das ist nicht einfach eine Neuausrichtung – das ist die Ansage eines Gegenspielers! Nur Ungarn applaudiert diesem Plan freudig, während der Rest Europas in Schock erstarrt.

Europas führende Zeitungen schlagen jetzt Alarm wie noch nie! Die schwedische „Dagens Nyheter“ reißt die Augen auf: Die USA werden zum neuen Feind – genauso wie China und Russland! Während Peking und Moskau Europa spalten wollen, macht Washington jetzt deutlich, dass es exakt dasselbe Spiel spielt. Das ist die bittere Wahrheit, die kaum einer aussprechen wollte. Die niederländische „de Volkskrant“ schreibt verzweifelt: Europa steht zum ersten Mal seit Jahrzehnten ohne amerikanischen Rückhalt da – völlig allein mit den großen Fragen über Krieg und Frieden. Ein kollektives Bewusstsein für diese Realität? Fehlanzeige!

Paktiert Trump künftig mit Putins besten Freunden? Die Angst sitzt tief in den europäischen Hauptstädten. Während Ungarn jubelnd die Hand ausstreckt, begreifen die anderen endlich: Amerika unter Trump ist nicht mehr der zuverlässige Partner von gestern. Es ist ein neuer Gegner, der die Ordnung umkrempeln will – und Europa könnte dabei in Trümmern liegen.