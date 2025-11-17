TRUMP SPIELT MIT DEM EPSTEIN-FEUER

Mit einem einzigen Satz entfacht Donald Trump eine neue politische und moralische Explosion: „Wir haben nichts zu verbergen.“

Gemeint sind die brisanten Epstein-Akten – Dokumente, die möglicherweise eine ganze Kette einflussreicher Persönlichkeiten mit einem der abgründigsten Missbrauchsskandale der US-Geschichte verbinden könnten. Trumps Unterstützung für deren Freigabe kommt nicht aus Reue oder dem Wunsch nach Aufklärung – sie ist kalkuliert, provokativ und brandgefährlich. Denn sein Name selbst tauchte in der Vergangenheit immer wieder in unmittelbarem Zusammenhang mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein auf. Dass der ehemalige Präsident nun scheinbar offenherzig zur Transparenz aufruft, wirkt weniger wie ein Schuldeingeständnis – und mehr wie ein riskanter Machtzug gegen politische Gegner.

Die Botschaft auf seiner Plattform „Truth Social“ klingt simpel, doch sie sendet Schockwellen durch Washington. Während Juristen, Journalisten und Opfer jahrelang um Einsicht in die dunklen Netzwerke rund um Epstein kämpften, stellt sich ausgerechnet Trump plötzlich an ihre Seite. Was als Signal der Offenheit verkauft wird, ist in Wahrheit ein perfides Spiel mit Öffentlichkeit und Wahrnehmung. Denn während er sich demonstrativ entspannt gibt – „Das ist mir egal“, kommentiert er die möglichen Enthüllungen – verschärft sich der Verdacht, dass hier jemand die Deutungshoheit über einen Skandal an sich reißen will, bevor Fakten überhaupt auf dem Tisch liegen. Es ist der nächste Akt einer Selbstinszenierung, die auf maximalen Krawall statt ernsthafte Aufarbeitung setzt.

Die Opfer, deren Leid sich über Jahrzehnte in einem System aus Macht, Geld und Schweigen entfalten konnte, dürften die Worte Trumps wie einen Schlag ins Gesicht empfinden. Ihre Geschichten stehen im Schatten von Prominenten, Millionären und politischen Strippenziehern – und ausgerechnet einer von ihnen spielt sich nun als Aufklärer auf. Die Freigabe der Akten, sollte sie tatsächlich kommen, könnte ein Erdbeben in Politik und Gesellschaft auslösen. Doch Trumps scheinbar lässige Haltung wirkt wie ein Versuch, die öffentliche Erzählung zu unterwandern, bevor sie ihn einholen kann. Der Mann, der sich selbst gerne als Opfer einer Hexenjagd stilisiert, geht nun aufs Ganze – und reißt dabei die Glaubwürdigkeit der Justiz gleich mit in den Abgrund.