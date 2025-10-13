TRUMP-TRAUM? „WER DAS GLAUBT, IST BLIND!“ – EX-HAMAS-KÄMPFER RECHNET AB: ENTWAFFNUNG DER HAMAS EIN „LÄCHERLICHER TRAUM“!

Die Welt diskutiert über Waffenstillstände, Friedensverhandlungen und angebliche „Entwaffnungen“ – doch einer, der es wissen muss, schlägt jetzt brutal Alarm: Ein ehemaliges Hamas-Mitglied enthüllt in schockierenden Worten, was viele im Westen einfach nicht begreifen wollen. Die Vorstellung, man könne die Hamas jemals vollständig entwaffnen oder gar politisch befrieden, sei nichts weiter als ein „naiver, westlicher Wunschtraum“. Hinter den Kulissen, so berichtet der Insider, werde weiter aufgerüstet, ausgebildet und indoktriniert – und das mit eiserner Disziplin. Während Diplomaten von Versöhnung schwafeln, bauen die Terrorzellen ihre Strukturen im Untergrund weiter aus. Raketenlager, Tunnelsysteme, verdeckte Rekrutierungen – nichts davon sei verschwunden, im Gegenteil: Die Hamas bereite sich systematisch auf den nächsten Großangriff vor.

Der Ex-Kämpfer zeichnet ein düsteres Bild einer Organisation, die längst nicht nur in Gaza verwurzelt ist, sondern global operiert – finanziert durch Spendennetzwerke, gedeckt von Sympathisanten und stillschweigend geduldet von Staaten, die von „humanitären Anliegen“ reden, während sie Waffen durch die Hintertür liefern. „Jede Waffe, die heute angeblich eingesammelt wird, taucht morgen an anderer Stelle wieder auf“, so seine Warnung. Die Hamas sei kein loses Bündnis, sondern ein verschachteltes System aus Zellen, Loyalitäten und religiöser Überzeugung, das nicht durch Konferenzen, sondern nur durch konsequente Zerschlagung zu stoppen sei. Die Idee, man könne durch Gespräche Vertrauen schaffen, bezeichnet der Aussteiger als „westliche Illusion“ – gefährlich, realitätsfern und tödlich. Während die Welt an Frieden glaubt, plant die Hamas laut seiner Aussage bereits den nächsten „heiligen Krieg“.

Experten bestätigen zunehmend, was dieser Insider mit erschütternder Deutlichkeit sagt: Die Hamas ist keine klassische Organisation, die man einfach entwaffnen kann – sie ist eine Ideologie, eine Bewegung, ein religiös-politischer Fanatismus, der tief in Köpfen und Herzen verankert ist. Jeder Versuch, sie mit Appellen und Abkommen zu stoppen, endet in Blutvergießen. Und während westliche Politiker weiter von Lösungen träumen, versinkt der Nahe Osten in immer neuen Spiralen der Gewalt. Der warnende Ruf des Ex-Mitglieds ist klar: „Solange man die Wahrheit über die Hamas nicht sehen will, wird es keinen Frieden geben.“ Doch in den Büros der internationalen Diplomatie scheint dieser Schrei der Realität einmal mehr ungehört zu verhallen – zwischen Pressefotos, Phrasen und Selbsttäuschung.