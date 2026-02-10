TRUMP WARNT VOR EPSTEIN – GEHEIMPROTOKOLL BELASTET DEN MILLIONÄR

Palm Beach steht erneut im Zentrum eines Skandals, der Amerika seit Jahren erschüttert. Neue Aussageprotokolle aus den veröffentlichten Epstein-Akten werfen ein überraschendes Licht auf das Verhältnis zwischen dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump. Demnach soll Trump Epstein schon früh bei der Polizei angeschwärzt haben. In einem Telefonat mit dem damaligen Polizeichef von Palm Beach erklärte Trump, er habe Epstein aus seinem exklusiven Club Mar-a-Lago hinausgeworfen. Seine Worte sollen unmissverständlich gewesen sein: Endlich werde jemand gestoppt, jeder wisse, was dieser Mann getan habe. Das Protokoll zeichnet das Bild eines Mannes, der sich plötzlich klar von seinem einstigen Bekannten distanziert.

Besonders brisant sind Trumps Aussagen über Epsteins engste Vertraute Ghislaine Maxwell. Laut dem Dokument bezeichnete Trump sie als böse und forderte die Ermittler auf, sich auf sie zu konzentrieren. Sie sei Epsteins Strippenzieherin gewesen, seine Agentin im Hintergrund. Zudem schilderte Trump eine Situation, in der er sich in Epsteins Nähe befand, während auch sehr junge Mädchen anwesend gewesen seien. Seine Reaktion: sofortiger Rückzug, Flucht aus der Situation. Maxwell selbst verweigerte später vor einem Ausschuss des US-Repräsentantenhauses jede Aussage und verstärkte damit das Gefühl, dass noch immer vieles im Dunkeln liegt.

Der damalige Polizeichef hielt fest, Trump sei einer der ersten gewesen, die sich meldeten, als bekannt wurde, dass gegen Epstein ermittelt werde. Öffentlich bekannt wurden diese Details durch Recherchen des Miami Herald, der den früheren Ermittler zitierte. Pikant bleibt der Kontrast zur Vergangenheit: In einem Interview mit dem New York Magazine hatte Trump einst noch wohlwollend über Epstein gesprochen. Und auch ein Bericht des Wall Street Journal sorgte für Aufsehen, in dem Trump ein anzüglicher Brief zugeschrieben wurde, von dem er sich später vehement distanzierte. Die neuen Akten zeigen nun: Hinter den Kulissen lief offenbar ein ganz anderes Spiel – eines, das die Geschichte des Epstein-Skandals erneut auf den Kopf stellt.

