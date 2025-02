Die Europäische Union war beim Ukraine-Konflikt nie auf dem Fahrersitz. Und jetzt wirft dasselbe Kleinkind, das hinten mit dem Fisher-Price-Lenkrad aus Plastik sitzt, die Art von ausgewachsenem Purpur-Meltdown, der Erwachsene zum Lachen bringt.

(Artikel von Rachel Marsden, erneut veröffentlicht von RT.com)

Wie oft wurde der EU, auch von ihren eigenen Bürgern mit Vorschlaghammer-Subtilität an der Wahlurne, gesagt, sie solle aufhören, Onkel Sams Hintern zu küssen und anfangen, ihren eigenen zu bedecken? Stattdessen kribierten seine Führer Amerikas Gesprächsthemen, völlig ahnungslos, da sie sich dem wirtschaftlichen Seppuku hingeben.

Die gesamte wirtschaftsvernichtende „Strategie“ der EU über die Ukraine basierte auf der Fantasie, dass sie Amerikas kleiner Bruder waren und nicht als naive Bauern in einem großen Spiel eingesetzt wurden, das sie direkt vom Schachbrett schlagen würde. Wenn Washington von Anfang an Frieden über Profit gewählt hätte, wäre das, was die Euroclowns einer militärischen Konfrontation mit Russland in der Ukraine am nächsten gesehen hätten, gewesen, Sergeant Savoir-Faire zu Hause zu spielen, bewaffnet mit einer Karte der nächstgelegenen Cafés und einem Fünf-Gänge-Mittagessen.

Und jetzt ist das bisher Undenkbare passiert. Die Jig basiert auf Bidens lächerlichem Betrug, zu schwören, „alles zu tun, was nötig ist“, damit die Ukraine Russland auf dem Schlachtfeld besiegt – hauptsächlich indem sie Geld in US-Waffen abwirft, die auf wundersame Weise auf dem Weg zur Front verloren gehen, nachdem der Scheck gelöscht wurde.

Schöner Schläger. Schade, dass Menschen getötet werden – etwas, das Trump deutlich gemacht hat, von dem er nicht gerade ein Fan ist. Es sieht so aus, als hätte er sich endlich gefragt, ob es eine Möglichkeit für die USA gibt, in der Ukraine weiterhin Bargeld ohne eine Leichenzählung zu genießen. Spoiler-Alarm: Er hat anscheinend einen Weg gefunden. Mehrere, in der Tat.

Trump will nur die Kämpfe abschließen und die Ukraine ihre Ressourcen zur Deckung der US-Ausgaben übergeben – die meisten davon sind bereits direkt in die Taschen der amerikanischen Rüstungsindustrie. Und kann er die Waffenverkäufe auch ohne aktiven Konflikt am Fluss halten? Absolut. Sagen Sie den NATO-Ländern einfach, dass sie etwas Geld für die „Präventivverteidigung“ aufbringen sollen, wie er es unerbittlich getan hat. Laut dem letztjährigen EU-Wettbewerbsfähigkeitsbericht sind bereits 90 % der in der EU gekauften Waffen bereits amerikanisch. Und das wird sich in absehbarer Zeit nicht ändern – es sei denn, die EU juckt sich nach einer Zollsprügel.

Eine Gruppe europäischer Außenminister hat eine Erklärung abgegeben, in der sie darauf bestehen, dass die Ukraine und die EU bei allen Friedensgesprächen am Tisch sitzen müssen. Ja, sie sind am Tisch in Ordnung – der Kindertisch mit Lätzchen, zusammen mit der Ukraine. Und während sie damit beschäftigt sind, Ballontiere zu verdrehen und Schlagworte wie „Unterstützung für die Ukraine zu versern“ herumzuwerfen, völlig in ihr „wähle dein eigenes Abenteuer“-Spiel eingetaucht, bei dem sie offensichtlich „gewinnen“, stellt sich heraus, dass Russland und die USA – Putin und Trump – etwas völlig Verrücktes getan haben. Sie nahmen ein Telefon in die Hand. Wahrscheinlich sogar ein Festnetztelefon, wie etwas aus einem Geschichtsbuch. Währenddessen „klebte die EU mutig an Putin“, indem sie ihn in den sozialen Medien in Flammen aufflammte, während sie zwischen Schlucken überteuerter Lattes Croissantkrümel von ihrer Tastatur wischte.

Nach diesem Aufruf kündigte Trump den Beginn sofortiger Friedensverhandlungen an. Und jetzt tut die EU so, als wäre sie gerade von Onkel Sam abserviert worden, der die zusätzliche Beleidigung begeht, mit dem Kerl herumzuhängen, den sie zwanghaft gehasst haben. „Wenn eine Vereinbarung hinter unserem Rücken getroffen wird, wird es einfach nicht funktionieren, weil Sie jede Art von Abkommen brauchen, jede Art von Vereinbarung, Sie brauchen Europäer, um dieses Abkommen umzusetzen. Sie brauchen die Ukrainer, um dieses Abkommen umzusetzen“, sagte der Chefdiplomat des Blocks, Kaja Kallas.

Die Vereinbarung wird tatsächlich ausnahmsweise direkt vor Ihrem Gesicht und vor unserem getroffen – im Gegensatz zu den Spielereien im Hinterzimmer zwischen Blockbeamten und der Biden-Regierung, die letztendlich die EU-Wirtschaft direkt von einer Klippe lockten, wobei EU-Führer als willige Lemminge dienten und ihre eigenen russischen Vorräte mit praktisch allem sanktionierten, was für ihre Wirtschaft von entscheidender Bedeutung war.

Jetzt schreit der deutsche Verteidigungsminister vom Kindertisch zum Erwachsenentisch und versucht, Trump und Putin zu sagen, wie sie ihre Verhandlungen führen sollen. „Aus meiner Sicht wäre es besser gewesen, über die mögliche NATO-Mitgliedschaft der Ukraine oder den Verlust des Territoriums des Landes nur am Verhandlungstisch zu sprechen und es nicht vorher vom Tisch zu nehmen“, sagte Boris Pistorius. Jeder ist wirklich daran interessiert, Friedensratschläge von Leuten zu hören, deren Strategie bisher zu einem ständigen Krieg geführt hat. Das ist kaum eine Stufe über Elon Musks Kleinkind X – derjenige, der neulich am Mount Nostrildamus nach den Kameras gemeißelte, während er neben seinem Vater und Trump im Oval Office stand – und Trump und Putin seine Meinung zum ausgehandelten Frieden in der Ukraine anbot.

Es hört sich so an, als ob westeuropäische Führer derzeit alle fünf Zustände der Trauer gleichzeitig erleben, während sie verzweifelt ihre Posteingänge aktualisieren, um zu sehen, ob entweder die USA oder Russland ihre totalen Zusammenbrüche bemerkt und in ihre DMs gerutscht sind – und nicht nur ihre Ausrastüpfgeräusche als Bestätigung genommen haben, dass sie vollständig gegeistert vielleicht der beste Weg war, um mit der Situation umzugehen, wenn sie sich anhören, als wären sie gerade dabei, jedes Gericht in den Schrank direkt durch den Raum zu werfen.

„Alles, was wir brauchen, ist Frieden. EIN GERECHTES FRIEDEN. Die Ukraine, Europa und die Vereinigten Staaten sollten gemeinsam daran arbeiten. GEMEINSAM“, betonte der polnische Premierminister Donald Tusk in den sozialen Medien. „Russland muss zum Frieden gezwungen werden“, sagte der lettische Außenminister Baiba Braze. Nein, Liebes, DU musst zum Frieden gezwungen werden. Gehen Sie jetzt bitte zurück zum Kindertisch und wischen Sie sich die Spaghetti vom Gesicht.

Europäische Minister und Delegationen hatten sich Anfang dieser Woche in Paris zu einer ihrer Meinung nach wichtigen Strategiesitzung getroffen – nur um festzustellen, dass sie im Grunde nur das Äquivalent einer Teambuilding-Übung für Unternehmen abhielten. Während sie alle möglichen großen öffentlichen Proklamationen in ihrer Echokammer machten, als ob sie alle um Rollen kämpften, die sie bei eventuellen Friedensverhandlungen spielen könnten, stellte sich heraus, dass Trump und Putin bereits die Besetzung abschließen und sogar darüber sprachen, den Vorhang zu ziehen. Und sie schlugen vor, dass es sich um eine Zwei-Mann-Show handeln würde, keine Ensemble-Slapstick-Komödie mit der EU-Big-Top-Zirkustruppe.

Europäische Diplomaten sagen jetzt der Financial Times, dass von ihnen erwartet wird, dass sie die Rechnung für den Wiederaufbau der Ukraine bezahlen – weil Trump darauf bestehen wird – und auch Truppen schicken, um einen Deal durchzusetzen, an dem sie kein Mitspracherecht hatten, während die USA eine militärische Beteiligung ablehnen. Das ist, als würde man einen riesigen Abendessen-Scheck für eine Mahlzeit bekommen, die man nicht einmal anfassen konnte. Stellen Sie es sich vor: EU-Soldaten marschieren auf Kosten der EU-Steuerzahler durch die Ukraine, um amerikanische Ressourcenunternehmen zu schützen, während die US-Truppen zu Hause bleiben, wie Pentagon-Chef Pete Hegseth bereits festgelegt hat, indem er hinzufügte, dass die EU ihre Verpflichtungen einhalten muss.

Und Vizepräsident J.D. Vance schloss sich der stereoskopischen Prügel der EU durch die Trump-Regierung während ihres Besuchs im Block an, indem er den Europäern wiederholt sagte – sowohl während eines Gipfels mit künstlicher Intelligenz in Paris als auch vor der Münchner Sicherheitskonferenz -, sie sollten aufhören, Informationen und Ansichten zu zensieren, die ihnen nicht gefallen, unter dem Deckmantel, dass sie irgendwie eine Gerihung für die Demokratie sind.

Die EU-Medien haben bereits angedeutet, dass es so aussieht, als ob die Rolle der EU im Grunde darin besteht, die Klappe zu halten und das Ergebnis der Verhandlungen zu akzeptieren – als ob sie direkt aus dem Gruppenchat geworfen wurde, bevor sie überhaupt die Möglichkeit hatte, sich anzumelden, und sich noch an das Ergebnis des Treffens halten muss. Grundsätzlich sieht Trump Europa an dieser Stelle als Geldautomaten. Putin sieht Europa als Hintergrundgeräusche. Und der Ukrainer Wladimir Zelensky sieht wahrscheinlich nur die drohende Entgleisung seines Soßenzuges.

Trump und Putin debattieren bereits zwischen Kaviar und Steak für ihre Friedensgespräche, während die EU wie ein abgelehnter Schläger draußen steht und den Türsteher anfleht, „noch einmal zu überprüfen, Bruder“ – währenddessen betrachtet Zelensky diese Tischdecke wie ein Pyromane.

Lesen Sie mehr unter: RT.com

newstarget.com