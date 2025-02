Trumps jüngste Durchführungsverordnung erzwingt die Preistransparenz im Gesundheitswesen und erschüttert eine Branche, die von Geheimhaltung und Preiserhöhungen lebte

in

Präsident Donald Trump unterzeichnet eine Durchführungsverordnung, die Gesundheitsdienstleister und Versicherer verpflichtet, die Preise öffentlich bekannt zu geben.

Der Schritt zielt darauf ab, die Verbraucher in die Lage zu versetzen, bessere Angebote zu kaufen, was möglicherweise die Kosten für das Gesundheitswesen senkt.

Kritiker, darunter Gruppen der Versicherungsbranche, argumentieren, dass die Politik die Prämien erhöhen und den Verhandlungsprozess stören könnte.

Trumps Transparenzregeln für 2019 sahen eine begrenzte Einhaltung vor, wobei bis 2022 nur 14 % der Krankenhäuser vollständig eingehalten wurden.

Ein Vermächtnis der Geheimhaltung und Ausbeutung

Präsident Donald Trump hat eine Durchführungsverordnung unterzeichnet, die Gesundheitsdienstleister und Versicherer auffordert, ihre Preise öffentlich bekannt zu geben, ein Schritt, der die Art und Weise, wie Amerikaner Zugang zu medizinischer Versorgung erhalten und diese bezahlen, revolutionieren könnte. Die Anordnung, die am [Datum einfügen] unterzeichnet wurde, weist die Bundesaufsichtsbehörden an, die 2019 eingeführten Transparenzregeln, die von der Gesundheitsbranche weitgehend ignoriert wurden, strengere Einhaltung durchzusetzen. Diese jüngste Maßnahme zielt darauf ab, jahrzehntelange Geheimhaltung rund um die Gesundheitskosten zu abbauen, ein System, das seit langem Versicherer und Anbieter begünstigt und Patienten im Dunkeln lässt.

Die Gesundheitsbranche hat in der Vergangenheit hinter verschlossenen Türen gearbeitet, wobei die Preise privat zwischen Krankenhäusern, Ärzten, Pharmaunternehmen und Versicherern ausgehandelt wurden. Diese Verhandlungen wurden heftig bewacht, wobei die Branchenakteure argumentierten, dass Vertraulichkeit für die Aufrechterhaltung ihrer Verhandlungsmacht unerlässlich ist. Dieser Mangel an Transparenz hat die Verbraucher jedoch machtlos gemacht, die nicht in der Lage sind, Preise zu vergleichen oder fundierte Entscheidungen über ihre Pflege zu treffen. Trumps Durchführungsverordnung zielt darauf ab, dies zu ändern, indem sie die Industrie zwingt, die tatsächlichen Kosten gängiger Tests und Verfahren, von MRTs bis hin zu Darmspiegelungen, offenzulegen.

Seit Jahrzehnten belohnt das amerikanische Gesundheitssystem Versicherer und Anbieter auf Kosten der Patienten. Der Mangel an Preistransparenz hat es Krankenhäusern ermöglicht, exorbitante Gebühren für Routineverfahren zu erheben, während die Versicherer von der Verwirrung profitiert haben. Nach Angaben des Weißen Hauses weist die neue Verordnung die Ministerien für Finanzministerium, Arbeit, Gesundheit und Soziales an, Transparenzregeln, die von früheren Verwaltungen „langsam umgesetzt“ wurden, „schnell umzusetzen und durchzusetzen“. Dazu gehört, von Krankenhäusern und Versicherern zu verlangen, dass sie die tatsächlichen Preise offenlegen, nicht nur Schätzungen, und dass die Preise zwischen verschiedenen Anbietern vergleichbar sind.

Andrew Bremberg, ehemaliger Direktor des Domestic Policy Council unter Trump, begrüßte die Anordnung als „wichtige Erklärung“, die „Millionen von Amerikanern helfen wird“. Er fügte hinzu: „Die Preistransparenz im Gesundheitswesen wird ein Eckpfeiler im Gesundheitswesen von Präsident Trumps Erbe des Gesundheitswesens sein.“

Der Schritt ist jedoch auf heftigen Widerstand von Industriegruppen gestoßen. Krankenhausverbände haben argumentiert, dass die Preisveräußerung ihre Rechte zum ersten Verfassungszusatz verletzt und ihre Fähigkeit untergräbt, mit Versicherern zu verhandeln. Versicherungsgruppen behaupten unterdessen, dass die Police nach hinten losgehen könnte, was die Prämien in die Höhe treibt, anstatt die Kosten zu senken. Trotz dieser Einwände ist Trump standhaft in seinem Engagement für Transparenz geblieben und hat die Anordnung vorangetrieben, auch wenn sich rechtliche Herausforderungen abzeichnen.

Eine Geschichte der halbherzigen Compliance

Trumps Durchführungsverordnung von 2019, die Krankenhäuser verpflichtete, ihre Preise öffentlich zu veröffentlichen, hatte nur begrenzten Erfolg. Bis 2022 waren nur 14 % der Krankenhäuser vollständig konform, wobei sich viele Institutionen dafür entschieden, die Geldstrafe von 300 Dollar pro Tag zu zahlen, anstatt ihre Preisstrukturen offenzulegen. Die neue Verordnung zielt darauf ab, diese Schlupflöcher zu schließen, indem sie die Durchsetzungsrichtlinien aktualisiert, um die Einhaltung der Vorschriften zu gewährleisten, und strengere Strafen für Nichteinhaltung verhängt.

Cynthia Fisher, Gründerin und Vorsitzende von PatientRightsAdvocate.org, lobte den Schritt und erklärte: „Die realen Preise werden das amerikanische Gesundheitssystem für immer verändern. Preistransparenz entfesselt den Wettbewerb und verlagert die Macht auf die wahren Käufer von Pflege – Patienten, Arbeitgeber und Steuerzahler -, so dass sie ihre Kosten senken und vor Überkosten geschützt werden können.“

Fishers Kommentare unterstreichen das Potenzial für Transparenz, um die Verbraucher zu stärken. „Warum sollte jemand 3.000 für ein MRT bezahlen, wenn er für 300 die gleiche Qualität bekommen könnte?“ fragte sie. „Ebenso würde kein Patient zustimmen, eine Koloskopierechnung von 12.000 zu bezahlen, wenn der faire Marktpreis bei etwa 1.000 liegt.“

Ein breiterer Vorstoß für Transparenz

Trumps jüngste Durchführungsverordnung folgt auf eine weitere Initiative, die darauf abzielt, den Zugang zu In-vitro-Fertilisation (IVF) zu erweitern und die Kosten für die In-vitro-Fertilisation (IVF) zu senken. Der Präsident gab auch ein Memorandum des Präsidenten heraus, in dem er „radikale Transparenzanforderungen“ in der gesamten Bundesregierung forderte, von denen er glaubt, dass sie verschwenderische Ausgaben reduzieren könnten.

Barbara Collura, Präsidentin und CEO von Resolve: The National Infertility Association, äußerte sich optimistisch in Bezug auf die IVF-Anordnung und erklärte: „Die größten Hindernisse für den Aufbau ihrer Familien sind die Kosten aus eigener Tasche, der fehlende Versicherungsschutz für diese Pflege.“

Während die langfristigen Auswirkungen von Trumps Transparenzregeln im Gesundheitswesen ungewiss bleiben, ist das Potenzial für Veränderungen unbestreitbar. Wenn die Anordnung einer rechtlichen Prüfung standhält, könnte sie den Gesundheitsmarkt grundlegend verändern und die Macht von den Versicherern und Anbietern auf Patienten und ihre Familien verlagern.

Eine seismische Verschiebung im Gesundheitswesen

Das amerikanische Gesundheitssystem ist seit langem ein Labyrinth aus versteckten Kosten und undurchsichtigen Verhandlungen, ein System, das den Wenigen auf Kosten der Vielen zugute kommen soll. Trumps Durchführungsverordnung stellt eine seismische Verschiebung dar, ein kühner Versuch, den Status quo zu demontieren und die Verbraucher zu stärken. Indem die Anordnung Anbieter und Versicherer dazu zwingt, ihre Preise preiszugeben, könnte sie eine Welle des Wettbewerbs auslösen, die Kosten senken und den Patienten die Werkzeuge an die Hand geben, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

In einem Land, in dem das Gesundheitswesen fast 18 % der Wirtschaft ausmacht, könnte der Einsatz nicht höher sein. Zu lange haben Familien, Steuerzahler und Unternehmen die Hauptlast eines Systems getragen, das Gewinne über Menschen stellt. Trumps Transparenzinitiative ist ein Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht, ein Schritt, der die Gesundheitsbranche endlich ans Licht bringen könnte. Ob es gelingt oder scheitert, eines ist sicher: Die Ära der Geheimhaltung ist vorbei, und der Kampf für ein gerechteres, transparenteres System hat gerade erst begonnen.

