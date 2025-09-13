TRUMPS OPERATION „MIDWAY BLITZ“ – ILLEGALER MIGRANT BEI FESTNAHME IN CHICAGO ERSCHOSSEN! US-PRÄSIDENT DROHT: ALS NÄCHSTE STADT IST MEMPHIS DRAN!

Chicago – Es war ein Einsatz wie aus einem Actionfilm – nur, dass es bittere Realität war: Mit schwer bewaffneten Einsatzkräften und Helikoptern startete die US-Regierung unter Donald Trump in der Nacht zu Freitag die umstrittene Operation „Midway Blitz“, benannt nach dem Flughafen der Stadt. Ziel: Die gezielte Festnahme von illegalen Migranten, die laut Behördenangaben als „gefährlich“ eingestuft wurden. Doch der Einsatz eskalierte dramatisch! Bei der Festnahme eines 29-jährigen Mannes, der sich illegal im Land aufgehalten haben soll, fielen Schüsse. Laut Polizei habe der Mann „Widerstand geleistet“ – er wurde an Ort und Stelle tödlich getroffen. Augenzeugen berichten von einem wahren Belagerungszustand in einem Stadtviertel im Süden Chicagos: Dutzende Einsatzwagen, Drohnen am Himmel, schreiende Anwohner und Barrikaden, die aufgebaut wurden, um die Lage unter Kontrolle zu bringen. Trumps Reaktion? Eiskalt und ohne Bedauern! Der Präsident ließ über seinen Sprecher mitteilen: „Operation Midway Blitz war ein voller Erfolg – und Memphis sollte sich warm anziehen.“ Noch in der Nacht kündigte Trump eine Ausweitung der Operation an: „Chicago war erst der Anfang. Wer illegal in unser Land kommt und sich hier versteckt, wird nicht länger sicher sein.“ Kritiker sprechen von einer menschenverachtenden Machtdemonstration und werfen der Regierung vor, mit der Operation ein Klima der Angst und Hetze zu schüren. Doch Trump sieht das anders: „Wir holen uns unser Land zurück. Straße für Straße.“ In Memphis, einer weiteren Hochburg illegaler Einwanderung, sollen nun bereits Vorbereitungen für den nächsten Schlag laufen. Bewohner der Stadt sind in Panik – viele verstecken sich, andere verlassen fluchtartig ihre Wohnungen. Menschenrechtsorganisationen schlagen Alarm und fordern ein sofortiges Ende der Operationen, doch Trump zeigt sich unbeeindruckt. „Wer nichts zu verbergen hat, muss auch nichts befürchten“, so der Präsident bei einer spontanen Pressekonferenz am Freitagmorgen. Die USA scheinen sich in einen beispiellosen innenpolitischen Sturm zu manövrieren, der das Land noch weiter spalten könnte. Wie weit wird Trump noch gehen? Und welche Stadt steht nach Memphis auf der Liste? Die Welt blickt mit wachsender Sorge auf die Vereinigten Staaten – ein Land, das unter dem Deckmantel der Sicherheit offenbar bereit ist, jedes Maß zu verlieren.