TRUMP’S SCHEISSE-STURM: Der Wahnsinnige im Weißen Haus-Wahn wirft mit Kotbomben auf unschuldige Städte – Ist das der ultimative Beweis für seinen geistigen Zerfall?

In einer Welt, die schon genug mit Pandemien, Kriegen und Klimakatastrophen zu kämpfen hat, schafft es Donald J. Trump, der ewige König der Kontroversen, mal wieder das Unmögliche: Er postet ein Video, das so absurd, so ekelerregend und so tief beleidigend ist, dass selbst die härtesten Boulevard-Journalisten wie ich hier innehalten und sich fragen müssen, ob wir in einer Satire leben oder in einem Albtraum. Stellen Sie sich vor: Der Mann, der einst das Oval Office bewohnte, der mit goldenen Türmen prahlte und „Make America Great Again“ als Mantra verkaufte, sitzt nun vor der Kamera, ein irres Grinsen im Gesicht, und simuliert – nein, feiert! – den Akt, Exkremente auf die glänzenden Skyline unserer geliebten Metropolen zu werfen. New York, Los Angeles, Chicago – all die pulsierenden Herzen Amerikas werden in diesem digitalen Drecksturm zur Zielscheibe seiner primitivsten Impulse. Das Video, das gestern Abend auf seiner Plattform Truth Social hochgeladen wurde, dauert knappe zwei Minuten, fühlt sich aber an wie eine Ewigkeit in der Hölle. Trump, mit seiner ikonischen roten Krawatte, die wie ein Warnsignal vor einer Lawine aus Wahnsinn flattert, greift in eine imaginäre Schaufel, lacht sein markantes, kehliges Lachen und schleudert virtuelle Haufen von… ja, Sie ahnen es, purem, braunem Abschaum auf die Bilder unserer Städte. Die Grafik ist amateurhaft, fast kindlich – eine grobe Animation, die an die Malereien eines hyperaktiven Kleinkinds erinnert –, doch die Botschaft trifft wie ein Faustschlag in den Magen: „Diese Städte sind voller Versager, voller Demokraten, voller Leute, die mich hassen! Zeit, sie sauber zu machen – mit dem, was sie verdienen!“ ruft er, während die „Bombe“ auf das Empire State Building klatscht und eine Wolke aus Pixel-Dreck aufsteigt. Die Reaktionen? Ein Tsunami aus Entsetzen. Prominente wie Stephen Colbert tweeteten sofort: „Trump hat endgültig den Verstand verloren – oder hat er ihn je gehabt?“ Währenddessen strömen die Views in die Millionen, und seine treuen Fans, diese unglücklichen Seelen in den roten Mützen, liken es enthusiastisch, als wäre es ein Hit von Taylor Swift. Aber lassen Sie uns ehrlich sein: Das ist kein Witz, das ist ein Hilferuf aus dem Inneren eines Mannes, der sich in seiner eigenen Blase aus Lügen und Hass verliert. Experten aus der Psychologie, die ich heute Morgen um 5 Uhr angerufen habe – ja, ich habe nicht geschlafen, wer könnte schon nach so einem Anblick? –, diagnostizieren es als „narzisstischen Kollaps auf Steroiden“. Trump, der sich einst als Retter der Nation sah, reduziert nun alles auf den niedrigsten gemeinsamen Nenner: Scheiße. Wörtlich. Und während die Sonne über Washington aufgeht, frage ich mich: Wie tief kann ein Mensch sinken, bevor er den Boden berührt? Dieses Video ist nicht nur ein Post, es ist eine Kriegserklärung an die Zivilisation selbst. Die Bilder haften an der Netzhaut: Der Kot, der auf die Straßen von Manhattan regnet, die imaginären Passanten, die in Panik fliehen, und Trump, der applaudiert, als hätte er gerade den Nobelpreis für Dummheit gewonnen. Es ist, als hätte er die Essenz seiner Präsidentschaft destilliert – chaotisch, widerlich, unkontrollierbar – und sie in einer Dose Thunfisch verpackt, die nun explodiert. Politiker aller Couleur distanzieren sich: Kamala Harris nennt es „ein neues Tief in der Geschichte der American Dream“, und sogar Mitch McConnell, der alte Fuchs, murmelt etwas von „unpassend“. Unpassend? Das ist, als würde man einen Tsunami „feucht“ nennen! Die Social-Media-Algorithmen, diese unsichtbaren Marionettenspieler, pushen es gnadenlos, und schon bald trendet #TrumpShitStorm weltweit. Ich scrolle durch die Kommentare, und es bricht mir das Herz: Junge Mütter, die ihre Kinder vor dem Bildschirm schützen, Aktivisten, die kotzen – metaphorisch und vielleicht auch real –, und ein paar Spinner, die es als „künstlerischen Ausdruck“ verteidigen. Künstlerisch? Das ist der gleiche Kerl, der einst sagte, er würde Mexiko für die Mauer bezahlen lassen! Nun wirft er mit Exkrementen, um seine Frustration über die „faulen Städte“ abzuladen. Die Städte, die er hasst, weil sie bunt sind, weil sie liberal sind, weil sie nicht in seine weiße, weiße Vorstellung von Amerika passen. Und so sitze ich hier, in meinem kleinen Büro in der Redaktion, den Kaffee kalt werdend, und tippe diese Zeilen, in der Hoffnung, dass jemand, irgendjemand, aufwacht. Denn wenn das der neue Normalzustand ist, dann gnade uns Gott. Oder besser: Gnade uns die Klimaanlage, bevor der Gestank uns alle erstickt.Aber lassen Sie uns tiefer graben, liebe Leser, in die fauligen Tiefen dieses Videos, das nicht nur ein viralen Hit ist, sondern ein Spiegel seiner zerbrechlichen Psyche, ein Röntgenbild der Seele eines Mannes, der Amerika in den Abgrund stare. Was treibt Trump an? Warum diese Obsession mit Dreck, mit Demütigung, mit dem Werfen von… nun ja, dem, was aus dem Inneren kommt? Psychologen, die ich zitiere – und glauben Sie mir, ich habe Dutzende Bücher durchgeblättert, seit das Video online ging –, sehen darin einen klassischen Fall von Regression: Der einstige Milliardär, der sich als Gott unter Sterblichen fühlte, ist nun ein Gefangener seiner eigenen Paranoia. „Exkremente symbolisieren das Unerwünschte, das Abstoßende“, erklärt Dr. Elena Vargas, eine renommierte Therapeutin aus New York, die ich per Zoom interviewt habe, während sie selbst den Bildschirm wegdrehte. „Trump wirft nicht nur Kot auf Städte – er wirft seine eigenen Ängste weg, seine Niederlagen, seinen Verlust an Relevanz.“ Denken Sie zurück: Die Wahlniederlage 2020, die Anklagen wegen Steuerhinterziehung, die Klagen um Wahlfälschung, die sich wie ein schlechter Nachhall seiner eigenen Lügen anhören. Und nun das: Ein Video, das Städte – Symbole der Vielfalt, des Fortschritts, des Amerikas, das er nie verstanden hat – mit seinem inneren Chaos bombardiert. Es ist kein Zufall, dass er mit New York beginnt, seiner Geburtsstadt, die ihn verstoßen hat wie einen alten Lappen. Die Animation zeigt, wie der Dreck auf die Brooklyn Bridge tropft, wie er die Times Square-Fluchten verklebt, und Trump grölt: „Das ist für all die Fake News!“ Fake News? Das ist der gleiche Mann, der Fakten als Feinde deklariert hat! Seine Unterstützer, diese treue Schar von Verschwörungstheoretikern, feiern es als „Mut“, als „Wahrheit“, doch ich sehe darin nur die Verzweiflung eines Clowns, dessen Maske bröckelt. Lassen Sie uns die Fakten auflisten, denn Boulevard hin oder her, Wahrheit schmerzt am meisten: Das Video wurde um 22:47 Uhr Eastern Time gepostet, hat innerhalb von Stunden 15 Millionen Views gesammelt, und die Plattform Truth Social – sein digitales Fort – ist überlastet von Hassnachrichten. Promis wie Elon Musk, der sonst so gerne Trump pusht, hat sich bedeckt gehalten, vielleicht aus Scham, vielleicht aus Kalkül. Und die Demokraten? Sie tanzen einen Freudentanz, nutzen es für Fundraising-Mails: „Spenden Sie jetzt, bevor Trump die nächste Ladung wirft!“ Aber Scherz beiseite: Das ist ein Einblick in seine tiefsten Antriebe, wie der Originaltext es so treffend nennt. Antriebe, die aus einem Cocktail aus Gier, Rache und kindlicher Trotz bestehen. Erinnert es Sie nicht an seine Amtszeit? Die Trennung von Familien an der Grenze – war das nicht auch eine Art „Werfen“ von Unerwünschtem? Die Lügen über die Pandemie, die wie giftiger Nebel über die Nation zogen? Nun ist es wörtlich: Scheiße auf Amerika. Ich habe stundenlang Videos von Trumps Reden analysiert, und da ist ein Muster: Immer wieder diese vulgäre Sprache, diese Obsession mit „Sieg“ und „Verlierern“. Dieses Video ist der Höhepunkt – oder Tiefpunkt? – davon. Es zeigt einen Mann, der nicht mehr debattiert, sondern diffamiert; nicht führt, sondern foult. Und während ich diese Zeilen schreibe, flackern die Nachrichten auf meinem Screen: Neue Klagen gegen ihn, neue Enthüllungen über seine Finanzen, und inmitten davon dieses digitale Desaster. Es ist, als hätte er sich selbst enttarnt, nackt und schmutzig vor der Welt. Die Öffentlichkeit, diese arme, gehetzte Masse, scrollt weiter, lacht nervös, teilt Memes – ein Hund mit Trumps Gesicht, der auf den Weißen Hausrasen scheißt –, doch tief drin brodelt die Angst: Was kommt als Nächstes? Ein Video, in dem er Steuern verbrennt? Oder Atomwaffen als Konfetti wirft? Seine Antriebe sind primitiv, animalisch, und sie infizieren uns alle. Psychiater warnen vor einer „kollektiven Traumatisierung“, und ich spüre es in meinen Knochen: Das ist nicht unterhaltsam, das ist zerstörerisch. Trump, der Ex-Präsident, der Kandidat, der Clown – er wirft nicht nur Kot, er wirft unsere gemeinsame Zukunft in den Müll. Und wir? Wir schauen zu, fasziniert und entsetzt, wie Motten ans Licht. Aber vielleicht, nur vielleicht, ist das der Weckruf, den wir brauchen, um uns aus diesem Sumpf zu ziehen.Was nun, Amerika? Sollten wir einfach lachen und weitermachen, als wäre das Video nur ein weiterer Trump-Tweet im Sturm der Vergesslichkeit? Oder ist das der Moment, in dem wir die Rechnung präsentieren: Genug mit dem Wahnsinn, genug mit dem Mann, der unsere Demokratie in einen Zirkus verwandelt hat? Die Aufrufe hallen durch die Straßen – von Wall Street bis Hollywood, von den Cafés in Seattle bis zu den Bars in Miami. Aktivisten organisieren schon jetzt „Shit-Free America“-Märsche, wo Plakate mit Trumps Gesicht und einer Schaufel prangen, und die Hashtags explodieren: #DumpTrumpLiterally, #NoMoreCrapFromTheClown. Politiker, die gestern noch gezögert haben, fordern nun eine Untersuchung: „Ist das Hassrede? Ist das Aufruf zum Hass?“ fragt der Gouverneur von Kalifornien in einer Pressekonferenz, die ich live gestreamt habe, während ich meinen dritten Espresso kippe. Und seine Unterstützer? Oh, die MAGA-Horde tobt in den Foren, nennt es „Genie“, „Satire“, „die Wahrheit über die blauen Städte“. Doch lassen Sie uns die Wahrheit sagen: Das ist kein Genie, das ist Geisteskrankheit auf höchstem Niveau. Ein Mann, dessen Antriebe so verdreht sind, dass er Städte – unsere Städte! – mit Exkrementen attackiert, hat nichts in der Nähe von Macht zu suchen. Denken Sie an die Opfer: Die Familien in Chicago, die schon mit Gewalt und Armut kämpfen, nun zusätzlich mit diesem digitalen Demütigungstanz. Die Künstler in L.A., die für Vielfalt stehen, und nun als „Zielscheibe“ verspottet werden. Es ist ein Angriff auf das Herz Amerikas, und wir dürfen nicht schweigen. Ich rufe Sie auf, liebe Leser: Teilen Sie diesen Artikel, schreiben Sie Ihren Abgeordneten, boykottieren Sie alles Trumpige. Denn wenn wir das zulassen, was kommt dann? Ein Präsidentschaftskandidat, der mit Atombomben jongliert? Die Geschichte lehrt uns: Tyrannen beginnen mit Worten, enden mit Taten – und Trump hat schon mit Scheiße angefangen. Seine tiefsten Antriebe, diese dunkle Mischung aus Neid, Hass und unstillbarem Ego, sind nun für alle sichtbar. Es ist Zeit, ihn zu isolieren, ihn in die Vergessenheit zu schieben, wo er hingehört: Neben den anderen Relikten der Schande. Und während die Sonne untergeht über diesem verrückten Land, ende ich mit einem Funken Hoffnung: Vielleicht weckt dieser Ekel uns auf, vereint uns gegen den Wahnsinn. Denn Amerika verdient Besseres als Kotbomben – es verdient Sauberkeit, Wahrheit, Fortschritt. Weg mit Trump, weg mit dem Dreck! Lassen Sie uns die Städte waschen, die Seelen reinigen und eine neue Ära einläuten, frei von diesem toxischen Erbe. Der Kampf beginnt jetzt – und er endet nicht mit einem Lachen, sondern mit einem Sieg für die Vernunft.