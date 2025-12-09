Trumps Vertraute zieht überraschend die Reißleine!

Washington bebt nach einer weiteren politischen Überraschung aus dem Umfeld des ehemaligen US-Präsidenten. Alina Habba, einst persönliche Anwältin und loyale Wegbegleiterin Donald Trumps, hat ihren Rücktritt erklärt. Das plötzliche Aus sorgt in der Hauptstadt für Aufsehen – galt sie doch lange als eine der engsten Vertrauten des republikanischen Ex-Präsidenten.

Insider berichten, dass Habbas Abgang mitten in einer heiklen Phase der politischen Manöver erfolgte. Trump hatte sie nicht nur zur juristischen Beraterin gemacht, sondern ihr auch eine bedeutende Rolle im Justizapparat verschafft. Nun soll das Zerwürfnis im Hintergrund schon länger gegärt haben, bevor die Entscheidung fiel.

Beobachter sehen in dem Rückzug ein weiteres Zeichen innerer Spannungen im Trump-Lager. Während offizielle Stellungnahmen noch ausstehen, reißen die Spekulationen nicht ab. In Washington wird gemunkelt, dass der Rücktritt den Machtkampf innerhalb der einst so geschlossenen Riege von Trumps Vertrauten neu entfacht.