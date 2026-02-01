TURIN: STRAẞENSCHLACHT IM HERZEN EUROPAS – WIE RANDALIERER TURIN IN EINE ZONE DER ANGST VERWANDELN

In Turin ist die Fassade der Ordnung krachend zerbrochen. Eine Demonstration für das geräumte Kulturzentrum Askatasuna eskalierte zu einem Albtraum aus Gewalt, Rauch und blankem Hass auf den Staat. Vermummte Chaoten nutzten die Straße als Bühne für Zerstörung, schleuderten Pflastersteine und Feuerwerkskörper, warfen Brandsätze und setzten Feuer, als ginge es um einen Aufstand gegen alles, was Sicherheit bedeutet. Polizeikräfte wurden gezielt attackiert, Einsatzfahrzeuge gingen in Flammen auf, und die Stadt erlebte Stunden der Ohnmacht, in denen Recht und Ordnung unter Beschuss standen.

Die Bilanz ist erschütternd und beschämend zugleich. Viele Beamtinnen und Beamte wurden verletzt, Krankenhäuser füllten sich mit Opfern der Gewalt, während die Täter ihre Masken als Schutzschild gegen Verantwortung trugen. Festnahmen folgten, doch der Eindruck bleibt, dass der Rechtsstaat an diesem Abend nicht die Oberhand behielt. Die Bilder aus den Straßen sprechen eine klare Sprache: gezielte Angriffe, koordinierte Brandstiftungen und eine Enthemmung, die jede Grenze überschritt. Wer hier noch von Protest spricht, verhöhnt die Opfer und verhüllt rohe Aggression als politische Botschaft.

Die politische Spitze reagierte sichtbar alarmiert. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni suchte verletzte Einsatzkräfte im Krankenhaus auf und signalisierte Härte. In Rom berät die Regierung über Konsequenzen, das Sicherheitsrecht steht erneut auf dem Prüfstand. Der Druck wächst, entschlossener zu handeln, um die Ordnungskräfte zu schützen und der Gewalt den Boden zu entziehen. Turin ist zur Warnung geworden: Wenn der Staat zögert, übernimmt der Mob die Straße.

Pressecop24 bitte auf Telegram folgen!