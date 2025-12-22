Turnschuh-Drama am Brecherspitz! Chinesische Wanderer müssen vom Berg gerettet werden!

Schliersee – Spektakuläre Bergrettung in den bayerischen Alpen! Acht Touristen aus China wollten eigentlich nur die Schönheit des Brecherspitz genießen – doch ihr Ausflug endete im Notfall. Mit Turnschuhen, leichten Jacken und ohne richtige Ausrüstung stiegen sie auf den beliebten Gipfel. Als sie beim Abstieg plötzlich den falschen Weg nahmen, geriet die Gruppe in gefährliches Gelände. Ein Mann stürzte schwer und blieb verletzt liegen – Panik brach aus. In ihrer Not wählten die Urlauber den Notruf, und wenig später kreiste bereits der Rettungshubschrauber über dem Felsmassiv.

Die Bergwacht Schliersee erlebte beim Eintreffen ein Bild des Chaos: acht erschöpfte Wanderer, bibbernd vor Kälte, ohne Funktionskleidung, auf einem kaum begehbaren Hang. Laut Einsatzkräften hatten sie einem Online-Tourenportal vertraut – doch der dort beschriebene Pfad existiert längst nicht mehr. Das GPS führte die Gruppe mitten ins Nichts, und mit jedem Schritt wurde der Abstieg gefährlicher. Die Retter seilten sich zu den Touristen ab, versorgten den Verletzten und brachten ihn per Heli ins Tal. Der Rest der Gruppe wurde mit Mühe über Nebenpfade in Sicherheit gebracht.

Nach Angaben der Bergwacht hatten die Urlauber schlicht die Gefahren der Berge unterschätzt. Viele Wanderer seien sich nicht bewusst, dass alpine Touren Erfahrung, Ausrüstung und Ortskenntnis erfordern. Am Schliersee ist der Vorfall am Montag Gesprächsthema Nummer eins: Kopfschütteln über die Leichtsinnigkeit der Touristen – aber auch Erleichterung, dass niemand ums Leben kam. Ein Einsatz, der zeigt, wie schnell aus einem schönen Urlaubsfoto ein lebensgefährliches Abenteuer werden kann.