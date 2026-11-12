TUTTLINGEN: ZWEI SCHLÄGEREIEN AM ZENTRALEN BUSBAHNHOF

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Tuttlingen – Am Montag, dem 9. November 2026, ist es am Zentralen Omnibusbahnhof der Stadt zweimal zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Das Polizeipräsidium Konstanz hat den Ablauf am Folgetag in einer Pressemitteilung festgehalten. Gegen 17:30 Uhr und erneut gegen 19:30 Uhr sollen zwei offenbar rivalisierende Gruppen aufeinandergetroffen sein. Die Polizei spricht von gefährlicher Körperverletzung, leichten Verletzungen bei insgesamt vier Geschädigten und von mutmaßlich eingesetzten Waffen, darunter eine Eisenstange beziehungsweise Eisenstangen. Schlagring und Messer wurden demnach sichergestellt. Festnahmen nennt die Behörde nicht. Die Überschrift, am „Bahnhof“ seien „Jugendgangs“ mit Eisenstangen aufeinander losgegangen, verkürzt den amtlichen Stand: Ort ist der Busbahnhof, die Gruppenzusammensetzung und die individuelle Beteiligung sind noch Gegenstand der Ermittlungen, und die Eisenstangen sind in der Polizeisprache ein Vorwurf, kein sichergestelltes Beweismittel.

Verantwortlich für die Mitteilung ist die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz; sie erschien am 10. November um 15:02 Uhr über den Polizeikanal von presseportal.de unter der Überschrift „Körperliche Auseinandersetzungen am Zentralen Omnibusbahnhof“. Der Vorfall selbst datiert auf den 9. November. Schon der amtliche Titel widerspricht der späteren Boulevardzuspitzung auf „den Bahnhof“: gemeint ist der ZOB in der Innenstadt, der Busknoten im Bahnhofsumfeld, nicht die Bahnsteige. Die Schwäbische Zeitung gibt die Polizeidarstellung im Kern zutreffend wieder; auch der Südkurier verortet das Geschehen am Busbahnhof. Eine eigene SWR-Berichterstattung zu diesem Vorfall war bei der Prüfung nicht auffindbar.

Die Behörde beschreibt zwei zeitlich getrennte Vorfälle an demselben Ort. Zunächst sollen die Gruppen gegen 17:30 Uhr am ZOB aufeinandergetroffen sein. Dabei sollen Personen mehrfach mit einer Eisenstange – die Polizei formuliert hier in der Einzahl – auf drei Geschädigte im Alter von 15 bis 18 Jahren eingeschlagen haben. Außerdem sollen Steine geworfen und weitere Personen mit Fäusten geschlagen worden sein. Die drei Geschädigten erlitten nach amtlicher Darstellung leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten sie in ein örtliches Krankenhaus. Die Polizei nennt weder die genaue Zahl aller Beteiligten noch feststehende Täterschaften. Die Formulierung „sollen“ zieht sich durch die gesamte Mitteilung und ist als Vorbehalt zu lesen, nicht als bereits gerichtsfestes Tatgeschehen.

Gegen 19:30 Uhr, rund zwei Stunden später, kam es nach Angaben der Polizei am ZOB zu einer erneuten Auseinandersetzung zwischen den Gruppierungen. Dabei sollen Tatverdächtige mit Eisenstangen – nun in der Mehrzahl –, einem Schlagring sowie Steinen auf einen 23-Jährigen eingeschlagen haben. Zudem soll es zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Der Geschädigte erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Im Rahmen des Einsatzes stellten Polizeibeamte einen Schlagring sowie ein Messer sicher. Eisenstangen führt die Mitteilung unter den mutmaßlich verwendeten Gegenständen auf, nicht unter den sichergestellten Stücken. Wer aus der Überschrift schließt, die Stangen seien als Tatwerkzeuge beschlagnahmt worden, geht über den Wortlaut der Polizei hinaus.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Wörtlich heißt es, die Zusammensetzung der beiden Gruppierungen sowie die Beteiligung einzelner Personen seien Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise nimmt das Revier unter der Telefonnummer 07461 9410 entgegen. Eine spätere Ergänzungsmeldung mit Festnahmen oder namentlich bekannten Beschuldigten lag bis zum Morgen des 12. November nicht vor. Damit bleibt offen, wie viele Personen an den beiden Auseinandersetzungen beteiligt waren und welche Rolle der Einzelne jeweils gespielt hat. Regionale Berichte, die sich auf dieselbe Mitteilung stützen, zählen ebenfalls vier leicht Verletzte und erwähnen keine Festnahmen. Alle Beteiligten bleiben hier unbenannt; es gilt die Unschuldsvermutung. Ein am 11. November bekannt gewordener, völlig anderer Vorgang aus Tuttlingen – eine Festnahme nach einem Einbruch in einen Supermarkt – gehört nicht zu diesem Verfahren und darf nicht mit den Schlägereien am ZOB vermengt werden.

Zur Herkunft der Gruppen teilt die Polizei mit, den offensichtlich rivalisierenden Gruppen gehörten „sowohl afghanische als auch syrische Jugendliche und Heranwachsende“ an. Das ist eine amtliche Angabe und darf zitiert werden. Sie ist aber nicht dasselbe wie eine abgeschlossene Identifizierung jedes einzelnen Beteiligten. Denn unmittelbar danach stellt die Behörde klar, dass die Zusammensetzung der Gruppierungen noch ermittelt wird. Die BILD-Zwischenüberschrift „Polizei ermittelt gegen Afghanen und Syrer“ macht aus dieser vorläufigen Zuordnung eine pauschale Täterfolie. Ebenso setzt die Zeitung in der Überschrift und im Vorspann „Jugendgangs“ und „Bahnhof“, während die Polizei von „Gruppen“ beziehungsweise „Gruppierungen“ und ausdrücklich vom Zentralen Omnibusbahnhof spricht. Der ZOB liegt im Bahnhofsumfeld der Innenstadt; das rechtfertigt nicht, den amtlich genannten Ort durch den allgemeineren und missverständlichen Begriff „Bahnhof“ zu ersetzen.

Weitere Abweichungen betreffen Waffen, Verletzungen und das Krankenhaus. Im ersten Vorfall schreibt die Polizei von „einer Eisenstange“, die BILD von einem Angriff „mit Eisenstangen“ auf drei Teenager – und ohne das polizeiliche „sollen“. Beim Messer macht die Zeitung aus der formulierten Bedrohung den Satz, ein „Gang-Mitglied“ habe ein Messer gezogen und damit einen Gegner bedroht; das Wort „Gang“ stammt nicht aus der Pressemitteilung. Die vier Verletzten erlitten laut Polizei durchweg leichte Verletzungen; die BILD erwähnt die Klinikeinweisung, nicht aber durchgängig den Schweregrad. Dass der 23-Jährige ins „Klinikum Tuttlingen“ gebracht worden sei, steht so nicht in der Polizeimeldung, die nur von einem Krankenhaus spricht. Schilderungen eines Videos einer Passantin – ein Mann am Boden, Schläge mit einer Stange, Faustschlag ins Gesicht – sind Beschreibungen der BILD, nicht der amtlichen Mitteilung. Sie können das Geschehen illustrieren, ersetzen aber keine Beweissicherung. Die Zeitung selbst datiert ihre Veröffentlichung auf den 11. November, zwei Tage nach den Vorfällen.

Auch die behaupteten Tumulte in der Klinik stützen sich allein auf die BILD. Eine Augenzeugin sagte der Zeitung, dort seien zwei junge Männer behandelt worden, die an der Schlägerei beteiligt gewesen seien und auf dem Video helle Kleidung getragen hätten; sie hätten geschrien, Personal beschimpft und bedrängt. Die Polizei erwähnt dergleichen nicht. Ohne behördliche Bestätigung bleibt das eine einzelne Zeugenangabe gegenüber einem Medium, kein festgestellter Sachverhalt. Namen oder erkennungsdienstliche Hinweise auf die Betroffenen gehören nicht in die öffentliche Erzählung.

Die Schwäbische Zeitung berichtet ergänzend von Unruhe in der Stadt und zitiert Stimmen aus sozialen Medien, die sich nach veröffentlichten Bildern und Videos unsicher fühlten, auch mit Blick auf Kinder und ältere Menschen, die sich zur frühen Abendzeit am Busbahnhof aufhalten. Das ist Stimmung, keine zusätzliche Beweislage. Ein öffentlicher Verkehrsknoten am frühen Abend ist ein Ort, an dem Unbeteiligte unweigerlich in die Nähe von Gewalt geraten können. Genau deshalb ermittelt die Polizei und bittet um Zeugen. Genau deshalb darf die öffentliche Debatte den Vorfall ernst nehmen, ohne aus laufenden Ermittlungen schon fertige Tätergruppen oder ein abgeschlossenes „Gang-Duell“ zu machen.

Der gesicherte Stand ist damit enger und immer noch schwer genug: zwei Auseinandersetzungen am 9. November, 17:30 und 19:30 Uhr, am Zentralen Omnibusbahnhof Tuttlingen; vier leicht Verletzte, die in ein Krankenhaus gebracht wurden; mutmaßlicher Einsatz von Eisenstange oder Eisenstangen, Steinen, Fäusten, einem Schlagring und die mutmaßliche Bedrohung mit einem Messer; sichergestellt wurden Schlagring und Messer; ermittelt wird wegen gefährlicher Körperverletzung; die Gruppen gelten der Polizei als offenbar rivalisierend, ihre genaue Zusammensetzung ist offen; Festnahmen sind nicht mitgeteilt. Alles weitere – Videosequenzen, Klinik-Pöbeleien, die Sprache von Gangs am Bahnhof – ist entweder unbestätigte Schilderung oder Zuspitzung und muss als solche kenntlich bleiben.

KOMMENTAR / MEINUNG: Wer am frühen Abend an einem Busbahnhof mit Stangen, Steinen und einem Schlagring aufeinander losgeht, macht aus einem öffentlichen Ort eine Gefahrzone. Das darf niemandem als Kavaliersdelikt durchgehen, und die Ermittlungen müssen konsequent geführt werden. Sicherheit an Haltestellen ist keine Geschmacksfrage.

KOMMENTAR / MEINUNG: Ebenso falsch ist der boulevardeske Kurzschluss, aus einer polizeilichen Vorläufigkeit schon feststehende Gangs und ein abgelegtes Urteil zu machen. Solange die Beteiligung einzelner Personen ermittelt wird, gilt die Unschuldsvermutung. Eine Zeitung, die den Ort verschiebt und aus einem Soll ein Faktum macht, schafft Erregung, nicht Klarheit.

KOMMENTAR / MEINUNG: Herkunftsangaben der Polizei gehören in den Bericht, aber nicht als Ersatz für den Tathergang. Weder darf man den Fall auf eine Herkunftsgeschichte reduzieren noch so tun, als sei die Herkunft damit bedeutungslos. Zuerst zählen die Taten, die Waffen und der Schutz Unbeteiligter. Dann erst die genaue Aufklärung, wer was getan hat.

Was meinen Sie: Tut die Stadt genug für die Sicherheit am Busbahnhof – oder wird die Gewalt dort verharmlost? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel!

Quellen:

Polizeipräsidium Konstanz: Körperliche Auseinandersetzungen am Zentralen Omnibusbahnhof (09.11.2026), Mitteilung vom 10.11.2026, 15:02 Uhr, über presseportal.de: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/6387928

Schwäbische Zeitung: Eisenstangen, Schlagring, Messer: Was ist am Busbahnhof los? (Ingeborg Wagner, 10.11.2026): https://www.schwaebische.de/regional/tuttlingen/tuttlingen/eisenstangen-schlagring-messer-was-ist-am-busbahnhof-los-5001167

BILD: Jugendgangs gehen mit Eisenstangen am Bahnhof in Tuttlingen aufeinander los (Hagen Stegmüller, 11.11.2026): https://www.bild.de/regional/baden-wuerttemberg/jugendgangs-gehen-mit-eisenstangen-am-bahnhof-in-tuttlingen-aufeinander-los-6af44be350175c81de7a1738

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