ÜBERMÄSSIGE STERBLICHKEIT: Über 2400 Amerikaner sterben jeden Tag nach Impfungen!

Heute geben wir ein Interview mit Ed Dowd, Autor von Unknown Causes: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 & 2022. Ed Dowd hat zusammen mit seinem Analystenteam die umfassendsten und überzeugendsten Daten zusammengestellt, die eine übermäßigeSterblichkeit nach der Einführung von Covid-Impfstoffen aufdecken. Seine Website, auf der einige dieser Ergebnisse präsentiert werden, ist TheyLiedPeopleDied.com.

Ed Dowd ist auch Leiter des Humanity Project unter diesem Link:

//phinancetechnologies.com/HumanityProjects/Humanity%20Projects.asp

Heute schließt er sich mir in einem Interview an, um seine Ergebnisse zu diskutieren, und warnt davor, dass die medizinische und wissenschaftliche Gemeinschaft früher oder später nicht in der Lage sein wird, die Tatsache zu ignorieren, dass jeden Tag über 2.400 Amerikaner sterben – mit ziemlicher Sicherheit an Impfstoffen – was etwa 900.000 Amerikanern betrifft, die in einem Jahr getötet werden.

Hier ist nur eine Tabelle von Ed Dowd, die übermäßige Todesfälle nach der Einführung von Covid-19-„Impfstoffen“ (experimentelle mRNA-Injektionen) zeigt:

In der gesamten Bevölkerung, erklärt Ed Dowd im Interview, liegt die Übersterblichkeit bei etwa 32 %. Rund 7.700 Amerikaner sterben routinemäßig jeden Tag, und 32 % davon führen zu mehr als 2.400 Todesfällen pro Tag. Das zählt nur Amerika. Die weltweiten Todesfälle sind natürlich viel höher.

Glaubwürdige Schätzungen der weltweiten Todesfälle durch Covid-19-Impfstoffe wurden von anderen Analysten und Experten zusammengestellt, und sie behaupten, dass bereits mindestens 20 Millionen Menschen weltweit durch Covid-19-Impfstoffe getötet wurden, was das Ausmaß dieses „Impfstoff-Holocausts“ mehr als dreimal so groß ist wie die historische Holocaust-Gräueltat.

Wenn Sie sich das Interview mit Ed Dowd ansehen möchten, finden Sie hier das eigenständige Interviewvideo:

Brighteon.com/fedc3b74-6f5b-42c8-9386-8f8abbd8ef91

Trump kündigt eine Kandidatur für die Präsidentschaft an; Texas Gov. Abbott erklärt eine „Invasion“

Auch im heutigen knallharten Podcast berichten wir über die Ankündigung von Präsident Trump für 2024, Texas Gov. Abbotts Erklärung einer Grenzinvasion, Senator Minderheitenführer Mitch McConnell nahm Millionen von Dollar von FTX (dem zusammengebrochenen Krypto-Geldwäschebetrug) und neue Details darüber, wie Google die Zwischenwahlen mit selektiver Anzeige von „Get out and Vote“-Nachrichten manipuliert hat (Hinweis: Nur Demokraten sahen die Erinnerung.)

Hier ist der vollständige Index dessen, was heute abgedeckt wird:

US-Repräsentantenhaus von Republikanern gefangen genommen

Wir müssen die GOP UNTER DRUCK SETZEN, mehrere Untersuchungen durchzuführen

Trump kündigt Kandidatur für die Präsidentschaft an

Bürgerkrieg in der GOP stellt Trumper gegen Anti-Trumper (RINOs)

DeSantis scheint zunehmend von RINOs umgeben zu sein

Kari Lake, die bereit ist, für ehrliche Wahlen zu kämpfen, gibt nicht auf

Mitch McConnell nahm Millionen von FTX und zog dann Werbegelder aus Senatsrennen

Wie Google die Zwischenwahlen manipulierte, indem es die Demokraten selektiv dazu ancouarging, „auszugehen und abzustimmen“

Texas Gov. Abbott erklärt INVASION, beruft sich auf Anti-Terror-Befugnisse

Polen behauptet Raketenangriff, Zelensky versucht, den Dritten Weltkrieg zu beginnen

Krypto-Ansteckung breitet sich auf BlockFi, Liquid und mehr aus

Die Übersterblichkeit erreicht nach dem Covid-„Impfstoff“ 32% in der Gesamtbevölkerung

Das sind über 2.400 Menschen, die pro TAG in den USA sterben, 900.000 Amerikaner sterben PRO JAHR

63% Rückgang der Lebendgeburten in Australien, da die Unfruchtbarkeit des Impfstoffs einsetzt

Biden fordert weitere 37 Milliarden Dollar für die Ukraine – wohin geht das alles?

Nahrungsmittelinflation: Heinz Ketchup steigt um 53%

Dritte Eisenbahnunion lehnt Abkommen ab, landesweiter Eisenbahnstreik droht

4-jähriger Junge, Gesicht der Impfstoffpropaganda in Argentinien, stirbt plötzlich

Reuters Papageien Entvölkerungsschieber, warnt davor, dass 8 Milliarden Menschen zu viele sind

Interview mit Ed Dowd

Entdecken Sie jeden Tag weitere Interviews und Podcasts unter:

Folgen Sie mir auf:

Melden Sie sich für den kostenlosen NaturalNews.com-E-Mail-Newsletter an, um jeden Tag über aktuelle Nachrichten informiert zu bleiben.

Laden Sie meine aktuellen Hörbücher herunter – einschließlich Ghost World, Survival Nutrition, The Global Reset Survival Guide und The Contagious Mind – unter:

