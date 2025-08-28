Rüsselsheim, Hessen – Ein Paukenschlag, der die ganze Welt erschüttert! Eine bahnbrechende wissenschaftliche Studie stellt die Notwendigkeit von Milliarden Impf-Auffrischungen infrage. Die Untersuchung, die in einem renommierten Fachmagazin veröffentlicht wurde, kommt zu dem Schluss, dass die wiederholten Booster-Impfungen für einen Großteil der Bevölkerung kaum einen zusätzlichen Nutzen brachten.

„Das ist doch ein Skandal!“, empört sich ein besorgter Rüsselsheimer Bürger, der sich selbst mehrfach hat impfen lassen. „Haben wir uns alle umsonst impfen lassen? War der Corona-Impfpass nur ein großer Irrtum?“

Die Studie, die Daten von Millionen Geimpften weltweit auswertete, legt nahe, dass die erste Grundimmunisierung bereits den stärksten Schutz bot. Die folgenden Auffrischungen hätten die Immunität nur marginal erhöht. Vor allem bei jüngeren und gesunden Menschen sei der Nutzen demnach verschwindend gering gewesen.

Politische Entscheidungen auf dem Prüfstand

Die Ergebnisse der Studie stellen die damaligen politischen Entscheidungen massiv infrage. Regierungen auf der ganzen Welt hatten auf die Empfehlung von Experten hin Milliarden in Impf-Auffrischungen investiert und die Bürger massiv dazu gedrängt, sich boostern zu lassen. Kritiker sehen sich jetzt in ihren Bedenken bestätigt und sprechen von einer „verpassten Chance“ und einem „verlorenen Kampf“.

Ein Gesundheitsexperte, der anonym bleiben möchte, äußert sich in Rüsselsheim: „Man muss jetzt die Frage stellen, ob die ganze Booster-Kampagne sinnvoll war. Wir hätten die Ressourcen vielleicht anders einsetzen sollen.“

In der Bevölkerung herrscht Verunsicherung. Viele fragen sich, warum die Studienlage damals eine andere war und ob man in Zukunft den offiziellen Empfehlungen noch vertrauen kann. Der Vertrauensverlust ist enorm. Während einige die Studie als längst überfällige Aufarbeitung sehen, sprechen andere von einer gefährlichen Relativierung der Impf-Kampagne.