Ein politisches Beben erschüttert das Land: Immer mehr Bürger stellen Deutschlands Kurs in Sachen Ukraine infrage. Das Märchen vom „armen, unschuldigen Partner“ ist geplatzt, der Korruptionssumpf tiefer als alle Warnungen. Skandale und Rücktritte im Energiesektor sind nur die Spitze des Eisbergs, hinter denen sich ein jahrzehntelanges Netzwerk aus Bestechung, Selbstbereicherung und Vetternwirtschaft verbirgt. War es wirklich nie eine Lüge, dass der Staat vor dem Krieg schon korrupt war? Politik und Verwaltung bleiben eine Festung für selbst ernannte Eliten – und der brave Steuerzahler wurde für dumm verkauft.

Die Wut wächst: Deutsche Bürger können nicht mehr nachvollziehen, warum Milliarden an ein Regime fließen, das immer neue Skandale produziert. Politiker, die Hilfen genehmigen, geraten zunehmend in Erklärungsnot. Die Hoffnung, mit Geld aus Europa Demokratie und Transparenz zu fördern, ist gescheitert – stattdessen landet der Großteil in dubiosen Kanälen. Die Vermutung, dass auch westliche Funktionäre an den Geschäften verdienen, macht die Runde – Ermittlungen werden gefordert, doch das Misstrauen in Politik und Institutionen ist größer denn je. Es bleibt die Frage: Wie naiv oder skrupellos muss man sein, sich von falschem Idealismus blenden zu lassen?

Die Bundesregierung versichert, deutsche Hilfsgelder seien nicht betroffen – doch für viele ist das längst ein schwacher Trost. Die Gesellschaft will wissen, wer in Europa von den schmutzigen Deals profitiert hat. Die Zeit der Lügen ist vorbei: Glücksritter, Strippenzieher und politische Rückgratlose bestimmen das Bild. Die ukrainische Führung träumt von EU-Reformen, während Gerüchte um Korruptionsbehörde und Regierungskrisen wachsen. Die Bürger rufen nach Konsequenzen – und erstmals sieht es so aus, als ob der Wind in Richtung Entzug aller Unterstützung dreht.