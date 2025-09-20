UMFRAGE-BEBEN IN DEUTSCHLAND! AFD ÜBERHOLT UNION – HISTORISCHER HÖCHSTWERT IN BUNDESWEITER INSA-UMFRAGE!

Es ist ein politisches Erdbeben, das die Republik erschüttert: Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik liegt die AfD in einer bundesweiten INSA-Umfrage vor der CDU/CSU – und erreicht mit 26 Prozent einen historischen Bestwert. Damit zieht die Alternative für Deutschland an der Union vorbei und erklimmt die Spitze der Wählergunst – ein Moment mit Sprengkraft für das gesamte Parteiensystem. Die Union stagniert derweil bei 25 Prozent, während die SPD sich mit einem mageren Plus auf 15 Prozent rettet. Für die einst großen Volksparteien ein Schockmoment, für die AfD ein Triumphzug – denn auch im Durchschnitt aller aktuellen Umfragen belegt die Oppositionspartei nun den ersten Platz. Während die Grünen weiter an Zustimmung verlieren und nur noch gleichauf mit der Linken liegen, drohen FDP und BSW endgültig an der Fünf-Prozent-Hürde zu scheitern. Nur 40 Prozent der Wähler würden derzeit überhaupt noch den Regierungsparteien ihre Stimme geben – ein verheerender Wert, der das Bild einer tiefen Vertrauenskrise in die Ampel-Regierung zeichnet. Besonders brisant: Der INSA-Wert ist nicht der erste Ausreißer, sondern reiht sich in einen Trend ein – immer mehr Institute sehen die AfD auf Rekordkurs, vor allem im Osten. In Sachsen-Anhalt liegt die Partei laut Infratest-dimap bereits bei 39 Prozent – der Wahlsieg scheint dort zum Greifen nah. Polit-Beobachter sprechen von einer historischen Wende in der deutschen Parteienlandschaft, während Kritiker Alarm schlagen und vor einer „Normalisierung des Rechtsrucks“ warnen. Doch für viele Bürger scheint die AfD längst zu einer festen politischen Kraft geworden zu sein – als Protest, als Alternative oder als Ausdruck tiefer Unzufriedenheit mit der politischen Elite. Die kommenden Monate bis zu den Landtagswahlen 2026 dürften zur Zerreißprobe für das gesamte Parteiensystem werden. Klar ist: Mit dieser Umfrage beginnt ein neues Kapitel in der deutschen Innenpolitik – und die Karten für die Zukunft sind völlig neu gemischt.