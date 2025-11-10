Ungelernte: Jeder kann’s – Das Ende der Leistungsgesellschaft?

Immer mehr Werbeplakate versprechen das große Geld ohne jede Ausbildung. Wer sich heute durch die Jobbörsen klickt, wird mit verlockenden Angeboten überflutet: „Verdienen Sie am meisten – sogar ohne Abschluss!“ Branchen wie Gastronomie, Reinigung oder Handel locken mit steigenden Mindestlöhnen und vermitteln das Gefühl, als könnten alle sofort durchstarten. Doch hinter der bunten Fassade steckt eine Warnung, die kaum jemand wahrhaben will: Das System gerät aus den Fugen.

Statt Wertschätzung und Anreizen für Qualifikation herrscht das Prinzip: Wer überhaupt arbeitet, ist schon ein Gewinner. Die Realität auf dem Arbeitsmarkt sieht aber alles andere als rosig aus. Die Versprechen von finanzieller Sicherheit sind oft Makulatur, wenn steigende Lebenshaltungskosten und unsichere Beschäftigungsverhältnisse ins Spiel kommen. Die Zahlen, die hinter verschlossenen Türen kursieren, entzaubern die Mär vom leichten Wohlstand ohne Ausbildung – für viele bleibt am Monatsende trotz Job gähnende Leere im Portemonnaie.

Immer drängender stellt sich die Frage: Was ist ein Abschluss noch wert, wenn Quereinsteiger überall bevorzugt werden? Die Perspektiven der jungen Generation versinken zwischen Mindestlohn und Perspektivlosigkeit. Experten schlagen Alarm, Politiker reden die Lage schön – doch die Angst vor dem totalen Systemkollaps wächst. Das Vertrauen in den sozialen Aufstieg schwindet, während die Werbung für ungelernte Jobs immer lauter wird.