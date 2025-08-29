+++ UNGLAUBLICH! MÖGLICHER KILLER RUFT SELBST DIE POLIZEI – WEIL IHM DIE TASCHE GEKLAUT WIRD! +++NACH EINEM MONAT AUF DER FLUCHT: FESTNAHME DURCH EIGENEN NOTRUF!

Berlin – Das gibt’s doch nicht! Ein seit vier Wochen gesuchter mutmaßlicher Mörder tappte jetzt selbst in die Falle – weil er die Polizei rief!

Der Grund: Ihm war seine Tasche geklaut worden. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, trauten sie ihren Augen kaum – vor ihnen stand der Gesuchte höchstpersönlich!

Der 28-jährige Mann, der seit einem brutalen Tötungsdelikt im Juli mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde, hatte sich offenbar unter falscher Identität durchgeschlagen – bis ihn nun ausgerechnet seine eigene Naivität auffliegen ließ!

Ermittler sind fassungslos: „Das ist selten dämlich!“

Die Polizei wurde am Donnerstagabend zu einem vermeintlichen Diebstahl in ein Hostel im Berliner Stadtteil Neukölln gerufen. Dort hatte ein Gast die Polizei verständigt, weil seine Tasche mit Bargeld, Dokumenten und Kleidung verschwunden war.

Doch als die Beamten die Personalien des angeblich bestohlenen Mannes überprüften, piepte das System plötzlich auf: „Gesuchter Gewalttäter – sofort sichern!“

Ein Polizeisprecher: „Der Mann war zur Fahndung ausgeschrieben – wegen eines Tötungsdelikts in Nordrhein-Westfalen. Dass er sich ausgerechnet selbst bei uns meldet, ist mehr als kurios.“

Seit einem Monat auf der Flucht – jetzt klickten die Handschellen

Der Verdächtige war nach einem tödlichen Streit in einer Shisha-Bar in Duisburg untergetaucht. Ermittler vermuteten ihn entweder im Ausland oder im kriminellen Milieu untergetaucht. Doch jetzt stellt sich heraus: Er war die ganze Zeit mitten in Berlin – in einem Hostel mit Touristen!

Nach der Überprüfung wurde der 28-Jährige sofort festgenommen. Seit Freitag sitzt er in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen zum Mord laufen weiter auf Hochtouren.

Netz lacht – Polizei warnt

Im Netz verbreitet sich die Geschichte rasant – viele User reagieren mit ungläubigem Spott:

„Manche Kriminelle sind einfach zu blöd zum Fliehen“, heißt es in Kommentaren.

Die Polizei warnt jedoch vor zu viel Schadenfreude: „So kurios der Fall klingt – er erinnert auch daran, wie gefährlich manche Gesuchte sein können. Zum Glück ist niemand zu Schaden gekommen.“

Fazit:

Ein unfassbarer Fall von Dummheit, Schicksal – oder einfach nur Pech? Fest steht: Für den mutmaßlichen Killer endete die Flucht mit einem einzigen Anruf – bei der Polizei!