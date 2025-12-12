UNIKLINIK-SKANDAL! Pfleger soll Kind im Koma missbraucht haben – Anklage erhoben

Essen – Ein unfassbarer Albtraum aus den Fluren einer Klinik! Gegen einen Krankenpfleger aus Dortmund wurde jetzt Anklage erhoben. Der Mann steht im Verdacht, mehrere Patienten während der Narkose sexuell missbraucht und die Taten gefilmt zu haben. Unter den Opfern soll auch ein 14-jähriges Kind sein – ein schockierendes Detail, das selbst erfahrene Ermittler fassungslos macht.

Wie aus Ermittlerkreisen bekannt wurde, soll der Intensivpfleger seine Opfer im Zustand völliger Hilflosigkeit ausgenutzt haben. Die Übergriffe ereigneten sich mutmaßlich, während sie im künstlichen Koma lagen oder betäubt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er sogar Videoaufnahmen von den grauenhaften Szenen angefertigt haben – Material, das bei einer Hausdurchsuchung entdeckt wurde.

Die Staatsanwaltschaft hat nun Anklage wegen mehrfachen sexuellen Missbrauchs erhoben. Das Landgericht Essen wird in den kommenden Wochen über die Eröffnung des Hauptverfahrens entscheiden. Angehörige und Mitarbeiter der Uniklinik reagieren bestürzt und wütend – man fragt sich, wie so etwas mitten im Klinikalltag unentdeckt bleiben konnte.