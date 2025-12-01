Union im Eklat: Aufstand gegen Merz eskaliert

In der CDU brodelt es gewaltig. Aus den hinteren Reihen schlagen die Rebellen jetzt offen gegen die eigene Führung zurück. Das gesamte Renten-Paket wird als untragbar, unverständlich und politisch gefährlich bezeichnet. Hinter verschlossenen Türen fallen harte Worte, in den Fluren herrscht Frust. Parteiintern spricht man längst von einem Scherbenhaufen, der das ohnehin angeschlagene Vertrauen zwischen Basis und Führung weiter zerstört. Besonders in den Landesgruppen wächst der Groll, weil sich viele von Friedrich Merz übergangen fühlen.

Die Stimmung ist vergiftet, das Vertrauen dahin. Statt Geschlossenheit gibt es Machtspiele, Misstrauen und gegenseitige Vorwürfe. Während das Volk auf Antworten hofft, liefern sich führende Köpfe ein peinliches Schauspiel, das jeden Anschein von Einigkeit zunichtemacht. Hinter den Kulissen herrscht ein Kampf um Deutungshoheit, bei dem die persönlichen Ambitionen wichtiger scheinen als politische Lösungen. Alte Seilschaften wittern ihre Chance, während die Parteiführung sichtlich die Kontrolle verliert.

Auch im Bundesvorstand bröckelt die Unterstützung. Mehrere Mitglieder äußern lautstark Zweifel an der Linie des Parteichefs, der sich zunehmend isoliert fühlt. Beobachter sprechen schon von einer Revolte im Zeitlupentempo, die am Ende das ganze Projekt Merz ins Wanken bringen könnte. Die Union steht vor einem Scherbenhaufen: zerstritten, unentschlossen und mit wachsender Angst vor dem völligen Verlust ihrer politischen Glaubwürdigkeit.