Unverschämtheit: Politik dreht jetzt komplett durch!

ARBEITEN BIS ZUM UMFALL? – RHEIN WILL, DASS DIE DEUTSCHEN MEHR SCHUFTEN!

CDU-Ministerpräsident Hessens Boris Rhein ist unwählbar!

Dieser Vorstoß sorgt für Wut und Kopfschütteln! Hessens Ministerpräsident Boris Rhein fordert allen Ernstes, dass die Menschen in Deutschland künftig wieder länger und härter arbeiten sollen. Im Interview erklärt der CDU-Politiker, man müsse sich „daran gewöhnen, wieder mehr zu arbeiten“. Das sei angeblich sogar etwas Gutes und könne „sehr erfüllend sein“. Für viele Arbeitnehmer klingt das eher wie blanker Hohn.