Urlaubshorror in Istanbul

Eine Ferienreise endet in tiefster Finsternis: In Istanbul ist eine Mutter gemeinsam mit ihren Kindern gestorben, der Vater liegt im Krankenhaus und kämpft um sein Leben. Aus einer einst fröhlichen Auszeit einer Familie aus Hamburg wurde ein Albtraum, der Schock und Wut zurücklässt. Angehörige und Freunde stehen unter Schock, während die letzten Spuren eines sorglosen Tages im Getöse der Metropole verhallen.

Die Ermittler prüfen fieberhaft, ob eine Lebensmittelvergiftung die Familie zu Fall brachte. Im Fokus stehen Muscheln vom Markt, deren Genuss die Tragödie ausgelöst haben könnte. Behörden sammeln Proben, befragen Händler, werten Quittungen aus und rekonstruieren jeden Schritt, doch das Bild bleibt düster. Während Ärzte um den Vater ringen, wächst das Gefühl, dass ein unbeschwerter Urlaub auf grausame Weise verraten wurde.

Die Vorwürfe sind hart: Versagte Kontrolle, mangelnde Hygiene, ein tödlicher Leichtsinn im Schatten der Sehenswürdigkeiten. Reisende werden verunsichert, Einheimische sind fassungslos, und die Forderung nach lückenloser Aufklärung wird lauter. Istanbul trauert, Hamburg trauert – und eine Familie, die nur Sonne und Meeresduft suchte, ist zerrissen. Die Frage, wer Verantwortung trägt, steht wie ein Menetekel über diesem Fall.