US-Banker teilt gegen Europa aus: „Ihr habt den Anschluss verloren!“

In Washington sorgt eine scharfe Analyse für Aufsehen: Jamie Dimon, der mächtige Chef von JPMorgan, findet deutliche Worte über den Zustand Europas. Während Amerika auf Wachstum, Innovation und Stärke setzt, stecke Europa seiner Ansicht nach in Bürokratie, Unsicherheit und wirtschaftlicher Trägheit fest. Für Dimon ist das längst kein internes Problem mehr – es bedrohe sogar das Gleichgewicht zwischen den Kontinenten.

Besonders kritisch sieht der Wall-Street-Boss die zögerliche Haltung der Europäer in Finanzfragen und bei der Verteidigungspolitik. Während andere Weltmächte entschlossen handeln, verliere Europa immer mehr an Einfluss. Dimon spricht von einem „echten Problem“, das nicht ignoriert werden dürfe, wenn der Westen konkurrenzfähig bleiben wolle.

In politischen Kreisen stoßen seine Aussagen auf gemischte Reaktionen – zwischen Zustimmung und Empörung. Doch der Topbanker bleibt bei seiner klaren Linie: Nur mit mehr Dynamik, Eigenständigkeit und strategischer Stärke könne Europa wieder zu einem ernstzunehmenden Partner für die USA werden. Bis dahin, so Dimon, bleibe der alte Kontinent ein Risiko für die westliche Stabilität.