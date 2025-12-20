US-RACHEFLUG ÜBER SYRIEN – JETZT SCHLAGEN DIE AMIS ZURÜCK!

Washington/Palmyra – Die Wut Amerikas kennt keine Pause! Nach dem tödlichen Angriff auf US-Soldaten in Syrien hagelt es jetzt Vergeltung. Kampfjets donnern über die Nacht, Hubschrauber kreisen, Artilleriefeuer peitscht durch die Wüste – das Pentagon feuert die Antwort auf den Islamischen Staat direkt aus der Luft. Die Botschaft ist unmissverständlich: Wer Amerikaner angreift, bekommt den Stahl der Supermacht zu spüren.

US-Verteidigungsminister Pete Hegseth, ein Mann mit klaren Worten und eisigem Blick, ließ keinen Zweifel: „Heute haben wir die Regeln geschrieben – mit Feuer und Entschlossenheit.“ Laut dem Regionalkommando Centcom trafen die Angriffe Stellungen, Nachschublinien und Waffenverstecke der Terror-Miliz. Hinter den Kulissen herrscht höchste Alarmbereitschaft, denn Washington zeigt der Welt, dass es jedes Blutopfer mit Macht beantwortet.

Doch trotz der Härte betont das Weiße Haus: Kein neuer Krieg, sondern eine klare Botschaft – Amerika lässt sich nicht provozieren, ohne zurückzuschlagen. Während die Wüste von Palmyra noch brennt, beobachten Experten gespannt, ob dieser Vergeltungsschlag neue Fronten öffnet oder ein Zeichen der Abschreckung setzt. Für den IS ist klar: Der Adler ist erwacht – und er schlägt erbarmungslos zu.