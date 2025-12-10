US-Vize Vance droht Deutschland! „Wenn ihr Meinungen verfolgt, gehen unsere Truppen heim!“

Klare Ansage aus Washington! US-Vizepräsident JD Vance sorgt mit einer drastischen Drohung für Wirbel in Europa. In einem Interview machte er deutlich: Sollten Menschen in der EU weiterhin wegen ihrer Meinung politisch verfolgt werden, könnte Amerika seine Soldaten aus Deutschland abziehen. Ein Satz mit politischer Sprengkraft – und einer klaren Botschaft an Berlin und Brüssel.

Vance warf europäischen Staaten vor, sich zunehmend von den Werten der freien Rede zu entfernen. In den USA werde mit Sorge beobachtet, wie regierungskritische Stimmen in Europa angeblich eingeschüchtert oder kriminalisiert würden. „Meinungsfreiheit ist kein Gnadenrecht, sie ist ein Fundament der Demokratie“, ließ der Republikaner erklären – und legte nach: „Wenn Europa das vergisst, müssen wir Konsequenzen ziehen.“

In Berlin herrscht Alarmstimmung. Politiker aller Parteien reagieren empört auf die martialischen Worte aus Washington. Während die Bundesregierung beschwichtigen will, sehen Kritiker Vances Vorstoß als politisches Druckmittel in Richtung EU. Fest steht: Die Drohung trifft einen wunden Punkt – und könnte das Verhältnis zwischen Europa und den USA auf eine harte Probe stellen.