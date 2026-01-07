US-ZUGRIFF AUF PUTINS GEHEIM-FLOTTE!

Mitten auf offener See schlagen amerikanische Streitkräfte zu! In einer spektakulären Militäroperation im Nordatlantik haben die USA einen russischen Tanker unter ihre Kontrolle gebracht. Das Schiff gehört zur berüchtigten Schattenflotte des Kremls, mit der Moskau trotz Sanktionen weiter Geschäfte macht. Von einem Schiff der US-Küstenwache aus wurde der Tanker gestoppt, gesichert und anschließend unter strenger Bewachung in Richtung Europa geschickt. Washington spricht von klaren Verstößen gegen geltende Sanktionen und macht deutlich: Für Putins geheime Öltransporte wird der Ozean immer enger.

Doch damit nicht genug! Zeitgleich kam es auch in der Karibik zu einem brisanten Zugriff. Ein weiterer Tanker, beladen mit venezolanischem Rohöl und unterwegs Richtung Asien, wurde von der US-Marine in internationalen Gewässern geentert. Auch dieses Schiff stand im Verdacht, illegale Geschäfte zu betreiben und Sanktionen zu umgehen. Das US-Militär spricht von einem entschlossenen Schritt gegen dunkle Machenschaften auf hoher See und kündigt an, über das weitere Schicksal des Tankers in den Vereinigten Staaten zu entscheiden.

In Moskau kocht die Wut! Hochrangige russische Politiker werfen den USA offene Piraterie vor und sprechen von einem schweren Bruch des Völkerrechts. Washington kontert kühl und verweist auf illegale Aktivitäten der gestoppten Schiffe. Klar ist: Der Schattenkrieg um Öl, Macht und Sanktionen erreicht eine neue Eskalationsstufe – und die Weltmeere werden zum Schauplatz eines gefährlichen geopolitischen Kräftemessens.