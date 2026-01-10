USA: HORROR VOM FRIEDHOFLeichenschänder hortet Tote im Keller!

Philadelphia steht unter Schock! Was Ermittler in einem unscheinbaren Wohnhaus entdecken, sprengt jede Vorstellungskraft. Polizisten sprechen von Szenen wie aus einem Horrorfilm, von einem Anblick, der selbst abgebrühte Beamte sprachlos machte. In dunklen Räumen lagerten menschliche Überreste, sorgfältig verstaut, kalt und entwürdigend. Ein Ort des Todes, verborgen mitten im Alltag, während draußen das Leben ganz normal weiterlief.

Der Albtraum beginnt auf einem alten Friedhof, einem Ort der Ruhe, der offenbar zum Jagdrevier wurde. Grabstätten wurden aufgebrochen, Gruften geschändet, Särge geöffnet. Angehörige fürchten nun, dass die letzte Ruhe ihrer Liebsten zerstört wurde. Der Gedanke, dass jemand nachts durch die Anlage streifte, Knochen sammelte und Erinnerungen ausriss, lässt eine ganze Stadt erschaudern. Der Friedhof, einst Ort des Gedenkens, wurde zur Kulisse eines unfassbaren Verbrechens.

Im Zentrum der Ermittlungen steht ein Mann, der den Beamten schließlich direkt zwischen den Gräbern ins Netz ging. In seinem Besitz fanden sie Werkzeuge und Säcke, deren Inhalt das Grauen bestätigte. Mumifizierte Reste, Schädel, Spuren eines makabren Sammeltriebs. Jetzt versucht die Polizei, das ganze Ausmaß zu erfassen und weitere Tatorte zu prüfen. Zurück bleibt Entsetzen, Wut und eine Frage, die niemand beantworten kann: Wie konnte dieser Horror so lange unentdeckt bleiben?