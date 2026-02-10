VEGAN AUSGELÖSCHT! SIE FRÜHSTÜCKT JETZT STEAK – MANCHMAL SOGAR ROH

Schockierende Kehrtwende in Tampa: Einst kämpfte sie leidenschaftlich für eine Ernährung ohne Tierleid, heute greift sie mit bloßen Händen zu blutigem Fleisch. Die junge Influencerin Kristina Dunn hat dem Veganismus den Rücken gekehrt und schwört plötzlich auf Steak, Eier und Innereien. Jeden Morgen liegt bei ihr Fleisch auf dem Teller, manchmal landet es sogar ungebraten im Mund. Millionen verfolgen online, wie aus der ehemaligen Pflanzen-Predigerin eine kompromisslose Fleisch-Liebhaberin wurde, die ihren radikalen Wandel offen zelebriert.

Die Begründung klingt drastisch: Nach Jahren ohne tierische Produkte habe ihr Körper rebelliert. Hautprobleme, stumpfe Haare, ein aufgeblähter Bauch und massive Verdauungsstörungen bestimmten ihren Alltag. Sie spricht von einem Gefühl, innerlich kaputt zu sein. Erst als sie wieder begann, ausschließlich tierische Lebensmittel zu essen, sei alles anders geworden. Mehr Energie, klare Haut, ein ruhiger Bauch. Für sie der Beweis, dass ihr Körper Fleisch braucht. Besonders roh hat es ihr angetan, zuletzt biss sie vor laufender Kamera in eine Leber und erklärte, sie fühle sich seitdem von innen heraus geheilt.

In ihrem Kühlschrank stapeln sich heute Steaks, Knochen und Fettstücke, die Gefriertruhe erinnert eher an einen Schlachtraum als an eine Küche. Um immer genug Vorrat zu haben, kaufte sie sich sogar das Fleisch einer halben Kuh direkt vom Bauern. Trotz aller Kritik betont sie, dass sie Tiere weiterhin liebt und gerade deshalb auf Qualität achtet. Grasgefüttert, regional, kompromisslos. Für sie ist Fleisch kein Laster mehr, sondern Lebenselixier. Und während Ernährungsmediziner warnen, feiert sie ihren neuen Lebensstil mit einem breiten Grinsen – Biss für Biss.

