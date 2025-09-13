VERBRENNER-VERBOT WIRD ZUM JOBKILLER! NEUE STUDIE WARNT: IN 36 REGIONEN DROHT ARBEITSLOSIGKEITS-TSUNAMI – POLITIK HÄLT STUR AM VERBOT FEST!

Es ist eine Schockmeldung für Millionen Arbeitnehmer und Familien in Deutschland: Das von der EU geplante Verbrenner-Verbot ab 2035 könnte den deutschen Arbeitsmarkt ins Mark treffen – das zeigt eine neue, alarmierende Studie, die die wirtschaftlichen Folgen detailliert analysiert. In gleich 36 Regionen der Bundesrepublik droht ein spürbarer Anstieg der Arbeitslosigkeit, insbesondere in jenen Bundesländern, die stark von der Automobilproduktion, Zulieferindustrie oder dem Maschinenbau abhängig sind. Betroffen sind nicht nur die großen Autostädte wie Wolfsburg, Ingolstadt oder Stuttgart, sondern auch strukturschwache Regionen, die wirtschaftlich kaum Alternativen haben. Experten sprechen von einem möglichen „Jobbeben“, das bis tief in die Mittelschicht reicht. Dennoch hält die EU-Kommission unbeirrt an ihrem Kurs fest – und auch die SPD stellt sich stur gegen jede Korrektur, obwohl die Warnsignale immer lauter werden. CDU und CSU fordern inzwischen eine Aussetzung des Verbots und appellieren an die Bundesregierung, endlich die Realität anzuerkennen, bevor es zu spät ist. Doch Kanzler Scholz und seine Koalition scheinen ideologisch getrieben – statt wirtschaftspolitischer Vernunft dominiert grüne Klima-Agenda. Kritiker werfen der Regierung vor, bewusst Arbeitsplätze aufs Spiel zu setzen, um die radikale Wende zur Elektromobilität zu erzwingen – koste es, was es wolle. Dabei sind die Alternativen längst nicht flächendeckend ausgereift: Die Ladeinfrastruktur hinkt massiv hinterher, Strompreise explodieren, und der ökologische Fußabdruck der E-Auto-Produktion wird weiterhin kontrovers diskutiert. Für viele Industrievertreter ist klar: Das Verbot des Verbrennungsmotors kommt zu früh, zu einseitig und mit zu wenig Rücksicht auf die sozialen und wirtschaftlichen Konsequenzen. Besonders hart trifft es ältere Arbeitnehmer und Fachkräfte ohne akademische Ausbildung – viele von ihnen werden in der Welt der Batterie- und Softwareproduktion keinen Platz mehr finden. Der Umbau der Industrie kommt einer sozialen Umschichtung gleich – auf dem Rücken derer, die Deutschland mit aufgebaut haben. Währenddessen feiern sich grüne Politiker für „mutige Schritte in die Zukunft“ und ignorieren die Stimmen derer, die nicht wissen, wie sie morgen ihre Miete zahlen sollen. Die aktuelle Studie ist ein Weckruf – doch ob sie in Brüssel oder Berlin gehört wird, bleibt fraglich. Fakt ist: Wenn das Verbrenner-Verbot wie geplant kommt, wird es nicht nur das Aus für eine Technologie sein – es wird das Aus für hunderttausende Arbeitsplätze bedeuten. Ein ökologischer Kurswechsel mit explosivem sozialen Sprengstoff – und die Uhr tickt.