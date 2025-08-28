Verharmlosen, vertuschen, verschweigen: ZDF-Reporterin Dunja Hayali macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt!

Berlin – Medien-Eklat um eine der bekanntesten Journalistinnen des Landes! Immer mehr Zuschauer werfen ZDF-Reporterin Dunja Hayali vor, in ihren Sendungen regelmäßig unbequeme Themen zu verharmlosen, kritische Fakten zu verschweigen – und die Realität so darzustellen, wie sie in ihr persönliches Weltbild passt.

Auslöser der aktuellen Debatte war eine Folge ihrer Talksendung, in der Hayali über Gewaltkriminalität in deutschen Innenstädten diskutieren ließ – ohne dabei auf die massive Zunahme bei Tätern mit Migrationshintergrund einzugehen. Stattdessen wurde über „gefühlte Unsicherheit“ gesprochen, während aktuelle Polizeistatistiken außen vor blieben.

Kritik ließ nicht lange auf sich warten. In den sozialen Netzwerken tobt seit Tagen ein Sturm. Unter dem Hashtag #HayaliGate werfen Nutzer der Moderatorin einseitige Berichterstattung, Faktenverdrehung und eine gezielte politische Agenda vor. Auch Medienexperten schlagen Alarm: „Hier wird Meinung als neutraler Journalismus verkauft – das ist gefährlich für die Glaubwürdigkeit öffentlich-rechtlicher Sender.“

Doch das ist nicht der erste Vorwurf. Schon in der Vergangenheit stand Hayali im Fokus: Als Aktivistin für „Toleranz“ und „Vielfalt“ wird ihr häufig eine gewisse Ideologisierung ihrer journalistischen Arbeit nachgesagt. Kritiker monieren: Wer nicht ins linksliberale Raster passt, kommt bei ihr kaum zu Wort.

Das ZDF verteidigt seine Moderatorin: Man stehe „voll hinter Dunja Hayali“ und setze auf „eine klare Haltung gegen Hass, Hetze und Rassismus“. Doch viele fragen sich inzwischen: Ist diese Haltung auch mit journalistischer Ausgewogenheit vereinbar?

Fakt ist: Dunja Hayali steht für einen bestimmten Typus öffentlich-rechtlicher Berichterstattung – engagiert, emotional, aber eben auch oft einseitig und gefiltert. Während sich die Kritik weiter zuspitzt, bleibt vonseiten der Moderatorin bislang nur Schweigen.

Die Zuschauer hingegen sind aufgewacht. Sie fordern: Weniger Meinung – mehr Wahrheit!