Stellen Sie sich vor: Aus dem blauen Himmel regnen in Texas Plastikpäckchen mit lebenden Tollwut-Viren direkt auf Houston, Dallas und San Antonio nieder! Im Rahmen eines wahnsinnigen Programms der texanischen Behörden werden aus Flugzeugen und Hubschraubern Tausende dieser giftigen Köder abgeworfen – mitten in belebten Städten und ländlichen Gegenden. Der unabhängige Investigativjournalist Jon Fleetwood enthüllt auf seinem Substack das skrupellose Treiben: Diese RABORAL-Köder von Boehringer Ingelheim Animal Health USA Inc. ähneln Ketchup-Päckchen aus dem Fast-Food-Müll und sind mit Fischöl und Fischmehlkrümeln versetzt, um Waschbären, Stinktiere, Kojoten und Füchse anzulocken. Die Behörden impfen damit Wildtiere gegen Tollwut, riskieren aber, dass Haustiere und Menschen mit dem lebenden Virus in Berührung kommen – ein Albtraum, der seit Jahrzehnten andauert und jetzt wegen steigender Fälle noch eskaliert!

Seit dem 16. Januar toben täglich sechs bis neun Flüge in Höhen von 150 bis 300 Metern über Texas, wo rund 693.600 dieser tödlichen Köder mit einer Dichte von 50 pro Quadratmeile verteilt werden – koordiniert vom texanischen Gesundheitsministerium DSHS und dem USDA Wildlife Services. Die offiziellen Stellen behaupten dreist, diese Dinger stellten „keine Gefahr“ für Haustiere, Nutztiere oder Menschen dar, warnen aber gleichzeitig panisch davor, sie anzufassen! Bei Kontakt: Sofort mit warmem Wasser und Seife waschen – als ob das jeden vor einer Virus-Infektion schützt! Hunde, die so einen Köder fressen, kriegen Magenprobleme, und Anwohner werden oft gar nicht vorab informiert. Fleetwood deckt auf: In Großstädten landen diese Zeitbomben auf Spielplätzen, Gärten und Straßen, wo Kinder oder Haustiere sie leicht aufreißen könnten – pure Wahnsinnigkeit!

Die US-Centers for Disease Control and Prevention (CDC) wissen seit über einem Jahrzehnt, dass RABORAL Menschen einem „Risiko einer Impfstoffexposition und Infektion mit dem Impfstoffvirus“ aussetzt, wie eine Studie belegt. Auch das US-Landwirtschaftsministerium warnt explizit: Finger weg von diesen lebenden Viren! Eine 2019 in der Fachzeitschrift Vaccine publizierte Studie bestätigt die Gefahren des oralen Tollwutimpfstoffs – doch Texas ignoriert das und bombardiert weiter seine Bürger. Experten sind entsetzt: Versehentliche Exposition in besiedelten Gebieten könnte zu schweren Infektionen führen, während Behörden bagatellisieren. Wann wacht Texas endlich auf und stoppt diesen viralen Horror aus der Luft, bevor Unschuldige sterben?

