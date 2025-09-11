VERSAGER FEIERN BIS ZUM ABWINKEN! BERLINS POLIT-PROMIS TANZEN IM „KITTY CHENG“, WÄHREND DAS LAND BRENNT!

Während Millionen Bürger mit steigenden Preisen, überfüllten Schulen, Krankenhaus-Engpässen und wachsender Unsicherheit kämpfen, ließ es sich die Polit-Blase mal wieder richtig gutgehen – ganz weit weg von der Realität des Landes! In der angesagten Berliner Edel-Bar „Kitty Cheng“ stieg am Wochenende die große Sause zum 40. Geburtstag des CDU-Abgeordneten Paul Ziemiak – und wer da alles auf der Gästeliste stand, zeigt einmal mehr, wie eng Schwarz, Rot und Grün hinter den Kulissen zusammenrücken, wenn’s ums Feiern geht: Minister, Abgeordnete, Lobbyisten, Medienvertreter – das gesamte Berliner Establishment ließ die Korken knallen, als gäbe es kein Morgen. Inmitten von Champagner, Beats und Blitzlichtgewitter tummelten sich Vertreter jener Parteien, die sich im Bundestag regelmäßig gegenseitig an die Gurgel gehen – doch hier herrschte Einigkeit im Exzess! Ob CDU, SPD oder Grüne: In dieser Nacht feierte man sich selbst – für politische Erfolge, die es gar nicht gibt. Denn die Realität draußen sieht anders aus: Wirtschaft in der Krise, Energiepreise am Limit, Migration außer Kontrolle, Gesundheitswesen am Anschlag – doch während das Land an zahllosen Fronten ächzt, tanzen die politischen „Gestalter“ in schicken Outfits durch die Nacht, als hätten sie mit all dem nichts zu tun. Paul Ziemiak selbst, einst Generalsekretär der CDU, posierte strahlend mit Gästen, während aus den Lautsprechern Clubbeats dröhnten. Auf Kritik angesprochen, zeigte sich keiner der Anwesenden einsichtig – man habe doch auch mal ein „Recht auf Spaß“. Eine Aussage, die vielen Bürgern wie blanker Hohn erscheinen dürfte. Besonders brisant: Auch Vertreter der Grünen, die zuletzt mit neuen Belastungen für Autofahrer und Steuerzahler Schlagzeilen machten, sollen fröhlich mitgefeiert haben – ebenso wie SPD-Politiker, deren Partei derzeit dramatisch an Vertrauen verliert. In den sozialen Medien sorgt die Polit-Party für heftige Reaktionen: Während Deutschland in den Abgrund taumelt, gönnt sich die Elite eine Nacht im Glitzerlicht – mit genau jener Arroganz, die immer mehr Menschen in die Arme politischer Alternativen treibt. Ein Abend, der zeigen sollte, wie gut Politik auch glamourös kann – und stattdessen offenbart, wie weit sich diese Politik längst vom Volk entfernt hat.