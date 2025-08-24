Versuchter Cockpit-Einbruch auf Easyjet-Flug

Berlin, 24. August 2025 – Ein Easyjet-Flug vom Flughafen Berlin Brandenburg (BER) nach London musste heute kurz nach dem Start außerplanmäßig abgebrochen werden, nachdem ein Passagier versucht hatte, gewaltsam in das Cockpit einzudringen. Der 26-jährige Mann wurde umgehend von der Bundespolizei festgenommen.

Der Vorfall ereignete sich an Bord des Fluges EZY4575, der um 11:30 Uhr in Richtung London Luton abheben sollte. Augenzeugen berichten, dass der Mann kurz nach Erreichen der Reiseflughöhe plötzlich aufstand und sich aggressiv in Richtung des vorderen Teils der Kabine bewegte. Trotz mehrfacher Aufforderung der Flugbegleiter, sich zu setzen, stürmte er auf die Cockpittür zu und versuchte, diese aufzubrechen.

Passagiere und Kabinenpersonal griffen sofort ein, um den Mann zu überwältigen und festzuhalten. „Es war ein Schock für alle an Bord“, sagte eine Passagierin, die den Vorfall miterlebte. „Das Personal hat sehr ruhig und professionell reagiert, was Schlimmeres verhindert hat.“

Nachdem die Crew das Cockpit über die Situation informiert hatte, entschied der Pilot aus Sicherheitsgründen, zum BER zurückzukehren. Der Flug landete sicher um 12:45 Uhr. Am Gate warteten bereits Einsatzkräfte der Bundespolizei, die den Mann festnahmen.

Ein Sprecher der Bundespolizei bestätigte, dass der Mann wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs und der Störung des Flugverkehrs festgenommen wurde. Die Ermittlungen laufen, um die Hintergründe der Tat zu klären. Es wird derzeit geprüft, ob der Mann unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stand oder eine psychische Ausnahmesituation vorlag.

Easyjet bestätigte den Vorfall in einer offiziellen Stellungnahme und lobte das entschlossene Handeln der Crew. „Die Sicherheit unserer Passagiere und Crew hat für uns oberste Priorität. Wir danken unserem Personal für sein schnelles und professionelles Eingreifen und den Behörden für ihre Unterstützung“, hieß es. Die Passagiere wurden auf einen Ersatzflug umgebucht und konnten ihre Reise nach London später fortsetzen.

Dieser Vorfall unterstreicht die Wichtigkeit strenger Sicherheitsmaßnahmen und die Wachsamkeit des Kabinenpersonals im Flugverkehr.