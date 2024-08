Versuchtes Tötungsdelikt mit Messer auf Schulhof in Geseke!

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und des Polizeipräsidiums DortmundZu dem versuchten Tötungsdelikt in Geseke vom gestrigen Tage (14.08.24, 17:58 Uhr) geben Staatsanwaltschaft Paderborn und Polizeipräsidium Dortmund weitere Details bekannt.Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 14-jährigen Deutschen aus Geseke. Er wurde mit einem Messer schwer verletzt, ist aber nunmehr außer Lebensgefahr.Im Rahmen der Fahndung konnten Beamte der Kreispolizeibehörde Soest einen 13-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Es handelt sich um einen Deutsch-Bulgaren aus Lippstadt.Da der Tatverdächtige strafunmündig ist, wurde er durch das Jugendamt Lippstadt in Obhut genommen und in eine geschlossene Abteilung einer Jugendpsychiatrie gebracht.Er ist bereits hinreichend wegen Gewaltkriminalität bei der Polizei bekannt.Anlass des Messerangriffs war ein nichtiger Streit unter Jugendlichen.Weitergehende Anfragen werden durch die zuständige Staatsanwaltschaft Paderborn aufgrund des jugendlichen Alters des Tatverdächtigen nicht beantwortet werden.Hier der Link zur ursprünglichen Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4971/5843810