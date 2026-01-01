Videoanalyse vom Bürgerkrieg in Berlin! – Facharbeiter lassen Silvester eskalieren und die Politik versagt wieder!

Totalschaden für diesen Linienbus auf der Bundesallee in Berlin Wilmersdorf. Der hintere Teil des Fahrzeugs brannte am Silvesterabend komplett aus.https://t.co/hmYOhbrbyv pic.twitter.com/fd56ooFOod — NIUS (@niusde_) December 31, 2025

Berlin versinkt im Chaos! In der Silvesternacht wurde aus Feiern blanker Wahnsinn. Brennende Straßenzüge, fliegende Feuerwerksraketen auf Einsatzkräfte – Bilder, die an Kriegsgebiete erinnern. Während andere Städte friedlich ins neue Jahr starteten, loderten am Alexanderplatz und rund um den Hermannplatz die Feuer. Facharbeiter, die angeblich die Zukunft des Landes sichern sollen, verwandelten die Hauptstadt in ein Inferno aus Rauch, Lärm und Gewalt. Was als Party begann, endete in einem Desaster, das Berlin wieder einmal blamiert.

Die Polizei kämpfte in der Nacht buchstäblich ums Durchkommen. Gruppen von Männern griffen Einsatzkräfte an, Feuerwehrleute mussten Flammen unter Lebensgefahr löschen. Immer wieder heulten Sirenen, Menschen schrien, Mülltonnen brannten. Augenzeugen berichten von einer Atmosphäre, die an vergangene Silvesternächte erinnert – nur diesmal brutaler und hemmungsloser. Trotz massiver Präsenz konnte die Polizei das Geschehen kaum eindämmen. Und mittendrin: Politiker, die lieber über Integration und Chancen reden, statt endlich durchzugreifen.

Die Berliner Politik schweigt – wie immer, wenn es ernst wird. Die Regierenden reden von „Einzelfällen“ und „Feierlaune“, als wäre nichts passiert. Doch das Vertrauen der Bürger brennt längst – genauso wie die Straßen. Berlin ist zum Symbol einer Politik geworden, die wegsieht, wenn Ordnung und Respekt mit Füßen getreten werden. Und die Frage bleibt: Wie viele Nächte dieser Art muss die Hauptstadt noch durchleben, bevor endlich jemand Verantwortung übernimmt?

🚨 Ausschreitungen und Angriffe auf Rettungskräfte in ganz Deutschland – Polizei-Hundertschaft muss Feuerwehr-Einsatz in Essen schützen



+Verletzte durch Kugelbomben

+Detonation beschädigt Autos, Busse

+viele Verletzte

+Festnahmen

Die Nacht der unvorstellbaren Grausamkeiten

Verstehe ich das richtig, diejenigen, welche jedes Jahr ein Böllerverbot für Berlin fordern, sind dieselben, die verschweigen, dass die Gewalt gegen Einsatz- und Rettungskräfte, die Sachbeschädigungen und das Spielen von Bürgerkrieg hauptsächlich von Migranten ausgehen?

