Viele Ärzte sind völlig im Dunkeln über das Ausmaß der betrügerischen und gefährlichen Praktiken von Big Pharma

Pharmaunternehmen haben im Laufe der Jahre so viele fragwürdige Aktivitäten durchgeführt, dass sich diejenigen von uns, die aufmerksam gemacht haben, sich oft fragen, warum so viele Ärzte weiterhin bereitwillig ihre Produkte vertreiben. Von zurückgerufenen Medikamenten, von denen sie wussten, dass sie die ganze Zeit gefährlich waren, bis hin zu ihren ungetesteten COVID-19-Impfstoffen, die die Gesundheit zahlreicher Menschen zerstörten, fühlt sich alles wie ein offenes Geheimnis an, dass ihnen nicht die besten Interessen der Menschen am Herzen liegen.

Diejenigen, die ihre Nachrichten von den Mainstream-Medien erhalten, sind sich dessen jedoch glückselig nicht bewusst, und dazu gehören auch viele medizinische Fachkräfte. Wie die Pandemie gezeigt hat, müssen die Mainstream-Medien ihre Werbetreibenden glücklich machen, und dazu gehören auch Pharmaunternehmen, die auch von der Regierung beeinflusst werden. Infolgedessen sind viele Ärzte überraschend naiv in Bezug auf das, was mit Big Pharma und seinen zahlreichen Täuschungen und illegalen Handlungen passiert ist.

Die meisten Ärzte betreten das Feld aus dem echten Wunsch heraus, Menschen zu helfen. Obwohl es Fälle gab, in denen Ärzte wissentlich die Gesundheit ihrer Patienten auf der Suche nach Profiten riskierten, wollen viele von ihnen die Menschen gesund halten und glauben wirklich, dass Arzneimittel die Antwort sind – oft auf der Grundlage dessen, was ihnen im medizinischen Fakulär beigebracht wird. Und obwohl es keinen Zweifel daran gibt, dass einige Medikamente und andere Interventionen jeden Tag Leben retten, bedeutet das Versäumnis, diese Lösungen zu erforschen und den Überblick über unabhängige Nachrichtenberichte über Pharmaunternehmen zu behalten, dass einige Ärzte unwissentlich mehr Schaden als Nutzen anrichten.

Studie zeigt, dass 85 % der Pharmaunternehmen illegale Aktivitäten ausüben

Zum Beispiel sind nicht viele Ärzte eines von Experten begutachteten Artikels bekannt, der 2020 vom Journal of the American Medical Association veröffentlicht wurde, der sich mit illegalen Aktivitäten von Pharmaunternehmen von 2003 bis 2016 befasst.

Diese Studie ergab, dass 85 Prozent der untersuchten Unternehmen mit finanziellen Sanktionen für ihre illegalen Aktivitäten belegt worden waren, was sich auf einen Gesamtwert von 33 Milliarden US-Dollar summierte. Die illegalen Aktivitäten, an denen diese Unternehmen beteiligt waren, reichten von irreführender Vermarktung und der Nichtoffenlegung negativer Informationen über ihre Produkte wie schwerwiegender Nebenwirkungen bis hin zur Herstellung und dem Vertrieb von verfälschten Medikamenten. Sie fanden auch Fälle von Unternehmen, die Schmiergeldern an medizinisches Fachpersonal leisten, Preisverstöße gegen die Preise und Bestechung ausländischer Beamter leisten.

Es gab viele bekannte Namen auf der Liste, wobei GlaxoSmithKline Gesamtstrafen von fast 10 Milliarden Dollar zahlte, Pfizer 2,9 Milliarden Dollar am Haken und Johnson & Johnson 2,6 Milliarden Dollar an Strafen zahlte. Eli Lilly, Merck, AstraZeneca, Novartis und Sanofi Aventis gehörten ebenfalls zu den Namen, die in der Studie als wegen illegaler Aktivitäten mit Geldstrafen bestraft wurden.

In vielen dieser Situationen ziehen sich Gerichtsfälle jahrelang in die Länge, wobei Pharmaunternehmen bei höheren Gerichten Berufung einlegen, wenn sie mit ungünstigen Erkenntnissen konfrontiert werden. Dies kann es für Patienten und andere Opfer sehr schwierig machen, sie zur Rechenschaft zu ziehen. Es ist auch wichtig zu beachten, dass Sie zwar von einigen dieser Verurteilungen hören können, wenn Sie bereit sind, die Informationen selbst nachzuholen, es aber auch zahlreiche Vergleiche gibt, die nie ans Licht kommen, bei denen Unternehmen ihren Opfern Geld zahlen, ohne Schuldgefühle einzugestehen.

Ungünstige Studien vertuschen und Journalartikel schreiben

Eines der eklatanteren Beispiele für Fehlverhalten von Pharmaunternehmen war mit Mercks Anti-Arthritis-Medikament Vioxx zu sehen, das von bis zu 80 Millionen Menschen auf der ganzen Welt auf seinem Höhepunkt der Popularität verwendet wurde. Obwohl es als sicherere Alternative zu anderen entzündungshemmenden Medikamenten vermarktet wurde, wurde später bekannt – nachdem Patienten an Herzinfarkten gelitten hatten -, dass eine von Merck finanzierte Studie einen siebenfachen Anstieg der Herzinfarkte ergab, aber sie erhielt trotzdem die Zustimmung der FDA. Eine andere vom Unternehmen finanzierte Studie ergab eine fünffache Zunahme von Herzinfarkten, aber das Unternehmen versäumte es, einige von ihnen in die Daten aufzunehmen, die sie dem New England Journal of Medicine vorgelegt haben, was zu einer “irreführenden Schlussfolgerung” über das Risiko des Medikaments neigte.

Es gab auch Fälle von Zeitschriften, die von Pharmaunternehmen gesponsert wurden und wie unabhängige wissenschaftliche Zeitschriften aussahen, die Artikel enthielten, die von Merck-Mitarbeitern gegeistert und Ärzten zugeschrieben wurden.

Die Beweise sind da draußen, und wenn wir davon ausgehen, dass das, was wir wissen, nur einen Bruchteil ihrer Fehlverhalten darstellt und dass sie wahrscheinlich noch mehr getan haben, aber nicht erwischt wurden, ist es erschreckend, an den Schaden zu denken, der angerichtet werden könnte. Viele Ärzte, die COVID-19-Impfstoffe vorangetrieben haben, sagten, dass sie glaubten, dass sie sicher seien, weil sie dachten, dass Pharmaunternehmen nichts tun würden, um Menschen zu verletzen, aber anscheinend schenkten sie einfach nicht genug Aufmerksamkeit.

