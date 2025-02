Villingen-Schwenningen (Baden-Württemberg): Familientragödie fordert drei Tote (04.02.2025)

Am Dienstagabend, kurz vor 18 Uhr, hat ein 45-Jähriger beim Nachhausekommen seine 45-jährige Ehefrau und seine Söhne im Alter von 14 und 16 Jahren leblos in der Wohnung aufgefunden. Alle wiesen Stichverletzungen auf. Die alarmierten Rettungsdienste konnten nur noch den Tod der drei Personen feststellen. Die Polizei konnte ein Messer auffinden, bei dem es sich vermutlich um die Tatwaffe handeln dürfte. Nach ersten Ermittlungen liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Mutter zunächst ihre Söhne und dann sich selbst tötete. Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion Rottweil waren bis spät in die Nacht mit der Spurensicherung beschäftigt. Das Kriminalkommissariat Villingen-Schwenningen hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere zu einem möglichen Motiv, übernommen.



Polizeipräsidium Konstanz