VISUM-WAHNSINN! TRUMP MACHT ERNST – 100.000 DOLLAR FÜR EINREISE IN DIE USA!

Washington – Mit einem Paukenschlag meldet sich Donald Trump zurück auf der weltpolitischen Bühne und sorgt für blankes Entsetzen rund um den Globus: In einem neuen Vorstoß zur „Abschottungspolitik“ plant Trump, die Kosten für bestimmte Visa auf unglaubliche 100.000 Dollar zu erhöhen! Der frühere US-Präsident, der erneut als Kandidat für das Weiße Haus ins Rennen geht, kündigte die drastische Maßnahme als Teil seiner „America First 2.0“-Agenda an – mit dem Ziel, „illegale Migration zu stoppen, ausländische Eliten fernzuhalten und das amerikanische Volk zu schützen“. Konkret sollen vor allem Visa für Ausländer mit zweifelhaften Herkunftsländern, „unloyalen Absichten“ oder mutmaßlichen Sicherheitsrisiken betroffen sein. Doch auch ganz normale Geschäftsreisende, Investoren und Fachkräfte könnten unter die neue Regelung fallen, was nun weltweit Wirtschaft, Politik und Diplomatie aufschreckt. Experten sprechen von einem historischen Bruch mit internationalen Standards, von einem Signal der Abschottung, das in einer globalisierten Welt gefährliche Folgen haben könnte. 100.000 Dollar für ein Visum – das wäre nicht nur ein Rekordwert, sondern für Millionen Menschen ein faktisches Einreiseverbot. Trump selbst spricht von einem „Filter“, der nur noch „die Besten, Loyalsten und Nützlichsten“ durchlassen soll. Kritiker werfen ihm vor, einen wirtschaftlichen und diplomatischen Flächenbrand auszulösen. Unternehmen schlagen Alarm, viele fürchten nun Einbußen im internationalen Austausch, im Tourismus, in Forschung und Technologie. Auch Deutschland wäre massiv betroffen – jährlich reisen Tausende Deutsche geschäftlich oder privat in die USA. Sollte Trumps Vorstoß Realität werden, droht ein dramatischer Rückgang transatlantischer Beziehungen. Diplomaten warnen bereits vor Vergeltungsmaßnahmen, Gegenzöllen und politischen Spannungen. Die Maßnahme wäre zudem ein harter Schlag für Austauschstudenten, Künstler, Wissenschaftler – und würde die USA endgültig in Richtung einer isolierten Festung drängen. Doch Trumps Anhänger jubeln: Sie sehen in dem Schritt ein starkes Zeichen der Stärke und Konsequenz. Klar ist: Mit diesem Vorschlag setzt Trump neue Maßstäbe im globalen Visums-Irrsinn – und das Rennen um das Weiße Haus bekommt eine neue, explosive Dynamik.