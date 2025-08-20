Vorfall im Jobcenter Traunstein: Polizei ermittelt nach Messer-Einsatz durch Facharbeiter aus Afghanistan!

Im Jobcenter Traunstein kam es am Dienstag zu einem Zwischenfall mit einem 27-jährigen afghanischen Staatsangehörigen. Der Mann verhielt sich nach Angaben der Polizei aggressiv und randalierte im Gebäude. Mitarbeiter alarmierten daraufhin die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Polizei soll der Mann ein Messer bei sich gehabt haben, das umgehend sichergestellt wurde. Verletzt wurde niemand. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen und in Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird nun wegen Bedrohung, Hausfriedensbruchs und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Die Hintergründe des Vorfalls sind derzeit noch unklar.