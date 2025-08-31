+++ WAFFEN-MANN IM BAHNHOFSVIERTEL – UND KEINER HANDELT! +++Polizei überwältigt bewaffneten Mann in Frankfurt – doch erst nach Stunden und: Er ist schon wieder frei!

Frankfurt – Es sind Szenen wie aus einem Krimi – mitten in Frankfurt, mitten am Tag. Ein Mann mit einer auffälligen Waffe läuft am Vormittag durch das berüchtigte Bahnhofsviertel. Passanten sind schockiert, Augenzeugen alarmieren die Polizei. Doch die reagiert – zunächst gar nicht.

Erst Stunden später wird der bewaffnete Mann gestellt und von Beamten überwältigt. Doch die eigentliche Schlagzeile folgt danach: Der Waffen-Mann ist bereits wieder auf freiem Fuß!

Was war passiert? Laut Polizei handelte es sich bei der Waffe um eine „nicht einsatzfähige Schreckschusspistole“ – der Mann sei „psychisch auffällig, aber nicht akut gefährlich“. Eine Einschätzung, die viele Bürger fassungslos zurücklässt.

„Wenn das normal ist – dann gute Nacht“, sagt eine Anwohnerin.

Besonders brisant: Mehrere Hinweise auf den Mann gingen Stunden zuvor bei der Polizei ein – doch die Einsatzkräfte erschienen zunächst nicht. Erst als Videoaufnahmen im Netz kursieren, wird reagiert.

Kritik an der Polizeitaktik wächst.

Sicherheits-Experten sprechen von einem „gefährlichen Gewöhnungseffekt“ im Bahnhofsviertel.

„Was muss eigentlich noch passieren, bis durchgegriffen wird?“, fragt ein CDU-Innenpolitiker.

Während die Polizei beteuert, „angemessen reagiert“ zu haben, bleibt beim Bürger der bittere Eindruck zurück: Gefahr? Alltag. Konsequenzen? Keine.